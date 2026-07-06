Tunisie: Sixième 2026 - 5 317 élèves orientés vers les collèges pilotes

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a officialisé les résultats du concours d'entrée aux collèges pilotes pour la session 2026. Concernant la participation, les chiffres indiquent que sur les 62 497 élèves initialement inscrits, 49 661 se sont effectivement présentés aux épreuves.

Sur le plan des performances globales, 17 710 candidats ont réussi à obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20, ce qui représente un taux de réussite de 35,66 % parmi les présents. À l'issue des délibérations et selon le nombre de places disponibles, 5 317 élèves ont décroché leur orientation vers les établissements pilotes.

Par ailleurs, la tutelle a publié le tableau d'honneur des lauréats nationaux. La plus haute distinction de cette session revient ex aequo à deux candidats qui ont atteint l'excellente moyenne de 19,20/20. Il s'agit de Yosri Ben Kaïs Souissi, scolarisé à l'école primaire Cité El Moustakbal à Sfax 1, et de Salma Bint Abdelwahab Faïdi, issue de l'école primaire Menzel Mhiri dans le gouvernorat de Kairouan.

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