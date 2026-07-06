Tunisie: Office National de la Télédiffusion - Ouverture d'un concours de recrutement pour six postes

Le Office National de la Télédiffusion (ONT) a annoncé l'ouverture de concours externes, sur dossiers suivis d'épreuves orales et pratiques, en vue du recrutement de six agents au titre de l'année 2026, dans les catégories « administrateur », « technicien » et « chauffeur ».

Selon un communiqué de l'établissement, les postes à pourvoir sont répartis comme suit : un poste d'administrateur en sciences économiques et sciences de gestion, destiné au siège social de l'Office, trois postes de technicien dans les spécialités de l'électricité, de l'électronique ou des télécommunications (branche transmission), affectés aux centres de diffusion radiophonique et télévisuelle sur l'ensemble du territoire national, ainsi que deux postes de chauffeur pour ces mêmes centres. Les candidats à ces derniers postes doivent être titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, délivré depuis au moins cinq ans.

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 2026, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de dépassement de la limite d'âge.

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La procédure de candidature comprend deux étapes obligatoires. La première consiste en une inscription en ligne via le site officiel de l'Office, ouverte depuis le 3 juillet 2026. La date limite d'inscription électronique est fixée au vendredi 24 juillet 2026.

La seconde étape porte sur l'envoi, par courrier recommandé, du formulaire d'inscription imprimé, accompagné des pièces justificatives requises, notamment une copie de la carte d'identité nationale, une copie conforme du diplôme, le relevé de notes et les autres documents mentionnés dans l'avis de concours, à l'adresse suivante : Office national de la télédiffusion, Cité Ennasim 1, Montplaisir, BP 399, 1080 Tunis.

Les dossiers papier devront être expédiés au plus tard le vendredi 31 juillet 2026, le cachet de la poste faisant foi. L'Office précise que tout dossier incomplet, reçu hors délai, comportant des informations non conformes aux documents fournis ou émanant d'un candidat disposant d'un niveau d'études supérieur à celui exigé sera automatiquement rejeté.