Tunisie: Port commercial de Skhira - Lancement imminent de travaux pour sa modernisation

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère des Transports a annoncé le lancement de mesures urgentes visant à régulariser la situation juridique du port commercial de Skhira et à garantir son exploitation optimale. Ce plan d'action prévoit la finalisation d'un accord entre l'Office de la Marine Marchande et des ports (OMMP) et la société TRASPA (exploitant du terminal pétrolier). En parallèle, des opérations de délimitation sur le terrain de ses frontières maritimes et terrestres seront menées, tandis qu'un décret fixant les procédures de délimitation du domaine public portuaire (commercial, touristique et militaire) sera promulgué.

Ces initiatives visent à trancher définitivement la question des chevauchements de compétences autour de cette infrastructure. Le ministère a d'ailleurs rappelé que le port de Skhira est officiellement classé parmi les ports commerciaux en vertu du décret n°2000-1001, et qu'il est placé sous la gestion juridique exclusive de l'OMMP. Ces précisions ont été apportées en réponse à une question écrite de Saber Masmoudi, député à l'Assemblée des représentants du peuple (circonscription de Sfax Ouest).

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