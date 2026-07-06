Afrique de l'Ouest: BRVM - L'Indice Composite en hausse de +2,2% avec Ecobank Transnational Inc (+27,03%) en tête de la semaine

Récapitulatif Hebdomadaire de la BRVM (29 juin - 5 juillet 2026)

La semaine boursière sur la BRVM, du 29 juin au 5 juillet 2026, s'est achevée sur une performance positive. L'indice composite, baromètre de la santé du marché, a enregistré une hausse notable de +2,2%, témoignant d'une ambiance constructive parmi les investisseurs.

Les Champions de la Semaine : Ecobank en Vedette

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les titres qui ont tiré le marché vers le haut, Ecobank Transnational Inc (ETIT) s'est distinguée de manière spectaculaire. L'action a vu sa valeur bondir de +27,03%, consolidant ainsi sa position de leader des performances hebdomadaires et confirmant l'intérêt des investisseurs pour les institutions financières panafricaines. D'autres valeurs notables ont également enregistré des hausses significatives :

Sicor Côte d'Ivoire (SICC) : +18,72%

Sicable Côte d'Ivoire (CABC) : +15,26%

Sucrivoire Côte d'Ivoire (SCRC) : +13,88%

Total Senegal (TTLS) : +12,36%

Les Mouvements à la Baisse

Cependant, tous les titres n'ont pas connu la même fortune. Certaines entreprises ont enregistré des replis, notamment :

Uniwax Côte d'Ivoire (UNXC) : -21,28%

Air Liquide Côte d'Ivoire (SIVC) : -9,42%

Unilever Côte d'Ivoire (UNLC) : -8,22%

NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) : -5,42%

Société Générale Côte d'ivoire (SGBC) : -5,25%

Faits Marquants Macroéconomiques et Editoriaux

Le ton général du marché BRVM a été jugé constructif, reflétant une confiance renouvelée. D'un point de vue éditorial, les analystes de Daba Finance suggèrent de « surveiller Ecobank Transnational Inc alors que le leadership du marché se déplace », soulignant l'importance de cette performance exceptionnelle.

Une actualité clé de la semaine a été la publication du Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM - 02 Juillet 2026, une ressource essentielle pour les investisseurs souhaitant approfondir leur compréhension du marché.

Ce récapitulatif met en lumière la dynamique des marchés africains et offre des pistes de réflexion pour les investisseurs. Daba Finance s'engage à vous fournir des insights pertinents et conformes pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Points clés à retenir

L'indice BRVM Composite a progressé de +1,89% du 29 juin au 5 juillet 2026, clôturant la semaine sur une note constructive. Ecobank Transnational Inc (ETIT) a été le principal moteur du marché, affichant un gain impressionnant de +27,03%. La semaine a également été marquée par la publication du Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM.