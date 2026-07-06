Nigeria: MTN Nigeria obtient la meilleure note de crédit attribuée par Agusto

Agusto & Co. a relevé la note de MTN Nigeria Communications Plc (NGX : MTNN) à « Aaa », sa note nationale à long terme la plus élevée, contre « Aa+ » auparavant, en invoquant une amélioration des résultats et des flux de trésorerie, ainsi qu'une réduction de la pression liée à l'endettement.

L'agence de notation a également réaffirmé la note à court terme de MTN Nigeria à A1+ et a maintenu la perspective à « stable », selon un communiqué déposé auprès de la Bourse nigériane. Cette révision à la hausse fait suite à la récente confirmation par Global Credit Rating Company des notes AAA(NG) et A1+(NG) attribuées à MTN Nigeria.

Agusto a mis en avant la forte génération de trésorerie de MTN Nigeria, sa liquidité, son faible endettement et sa position de leader sur le marché nigérian des télécommunications. L'agence a indiqué que le redressement de l'entreprise avait été soutenu par des hausses tarifaires, une utilisation accrue des données et une pression sur les changes réduite après le remboursement de ses obligations libellées en dollars.

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MTN Nigeria a déclaré être la seule entreprise non financière à bénéficier d'une notation Aaa active attribuée par Agusto. Son directeur général, Karl Toriola, a déclaré que ce relèvement reflétait la reprise des bénéfices de l'entreprise, la qualité de ses flux de trésorerie et la rigueur de son bilan.

La société a généré ₦2,21 billions de flux de trésorerie d'exploitation en 2025, soit une hausse de 154,6 % par rapport à 2024. Au premier trimestre 2026, les flux de trésorerie d'exploitation ont progressé de 73,3 % pour atteindre ₦764,10 milliards. L'endettement est passé de ₦419,57 milliards à la fin de 2025 à ₦314,97 milliards à la fin du mois de mars, tandis que les capitaux propres ont augmenté de 64,7 % pour atteindre ₦903,94 milliards.

Points clés à retenir

La révision à la hausse de la notation de MTN Nigeria montre que son redressement financier est désormais reconnu au-delà du marché boursier. La société a bénéficié d'une révision de ses tarifs, d'une demande croissante en données et du remboursement de sa dette libellée en dollars, ce qui a allégé la pression sur les taux de change.

Un flux de trésorerie d'exploitation solide est essentiel, car les opérateurs de télécommunications ont besoin d'importantes liquidités pour financer leurs réseaux, leurs fréquences, leurs baux et la qualité de leurs services. L'amélioration des fonds propres et la réduction de l'endettement renforcent également le bilan, offrant à MTN Nigeria une plus grande marge de manoeuvre pour gérer ses dépenses d'investissement et les rendements versés aux actionnaires.

Toutefois, le titre a connu une correction par rapport à son pic de mai, perdant de la valeur boursière en juin alors que les investisseurs réévaluaient le risque sur l'ensemble du marché nigérian. Ce recul ne signifie pas pour autant que les fondamentaux de l'entreprise se soient affaiblis. MTN Nigeria reste l'une des plus grandes sociétés cotées du pays, avec une position dominante sur le marché et une croissance tirée par les données.

Les principaux risques sont la réglementation, l'accessibilité financière pour les consommateurs, l'inflation, les coûts de réseau et les importantes dettes liées aux baux. Pour les investisseurs, cette révision à la hausse confirme la solidité du profil de crédit, mais les rendements sur actions dépendront de la dynamique des bénéfices, de la valorisation et du sentiment du marché.