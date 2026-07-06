Somalie: La Mission de l'Union africaine menacée par un arrêt des financements américains?

Des documents diplomatiques consultés par RFI indiquent que Washington a informé l'Union africaine (UA) que les États-Unis ne maintiendront pas leurs financements au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie (UNSOS), au-delà de fin-2026. Cela privera donc de ressources essentielles la Mission de l'UA pour la stabilisation et le soutien aux opérations en Somalie (Aussom), qui compte près de 12 000 hommes engagés dans le soutien au gouvernement de Mogadiscio, face aux miliciens d'al-Shebab, liés à al-Qaïda.

Les États-Unis, qui ont dépensé près de 2 milliards de dollars pour financer l'UNSOS et l'entité précédente ces dernières années, estiment que cet investissement n'a pas permis les progrès prévus en Somalie.

Dans une missive adressée à l'Union africaine, la diplomatie américaine critique notamment « les rivalités internes et les dissensions politiques » entre dirigeants somaliens, qui « compromettent les bénéfices de l'aide internationale ».

Washington indique ne pas s'opposer au renouvellement du mandat de la Mission de l'Union africaine devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

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Mais, en l'absence de soutien logistique et opérationnel des États-Unis, la pérennité de cette mission de maintien de la paix est bel et bien menacée, à moins que des financements alternatifs soient débloqués ou que d'autres partenaires internationaux n'interviennent.

Un budget de 190 millions de dollars en 2025

Le Bureau d'appui des Nations unies en Somalie (UNSOS) fournit en effet un soutien logistique essentiel, en nourriture, carburant, services médicaux, transports et autres formes d'assistance opérationnelle à la Mission de l'Union africaine en Somalie : l'Aussom, qui a fonctionné en 2025 avec un budget de 190 millions de dollars, alors que le Bureau des Nations unies disposait d'un budget de 500 millions de dollars.

Sans cet apport, il sera difficile pour la mission de l'Union africaine de continuer à soutenir Mogadiscio dans sa lutte contre al-Shebab qui contrôle toujours de vastes régions du sud et du centre de la Somalie.

Une session extraordinaire est prévue ce vendredi à Addis-Abeba, à l'appel de la commission de l'UA pour « examiner les implications » de cette annonce.

La Somalie est en proie à une instabilité politique chronique depuis le renversement du président Mohamed Siad Barre en ⁠1991. Elle est confrontée de plus à l'insurrection des Shebabs, un mouvement salafiste lié à al-Qaïda, depuis plus de 20 ans.