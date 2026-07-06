Ile Maurice: Le Mayflower College célèbre 55 ans d'histoire et d'excellence

Émotions, souvenirs et fierté étaient au rendez-vous, le jeudi 2 juillet, au Mayflower College à Brisée-Verdière, qui célébrait son 55e anniversaire à l'occasion de sa cérémonie annuelle de remise des prix. La direction de cet établissement fondé en 1971 a profité de cette journée pour rendre hommage à son histoire, saluer les performances de ses élèves et réaffirmer son engagement envers l'éducation.

La cérémonie s'est ouverte dans une ambiance solennelle avec la prière matinale, suivie de l'hymne national. Les élèves ont ensuite offert une prestation de danse qui a donné le ton à cette célébration. Plusieurs personnalités étaient présentes, notamment le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, le ministre de la Santé, Anil Baichoo, le ministre des Technologies de l'information et de la communication, Avinash Ramtohul, ainsi que le député Raviraj Beechook. Dans son discours, la rectrice et manager de l'établissement, Bharatee Devi Dayal, est revenue sur les grandes étapes qui ont marqué l'évolution du collège depuis sa création. Elle a retracé le parcours de cette institution qui, au fil des décennies, est devenue une référence éducative dans la région.

La fondatrice, Jaywantee Lutchmah, a quant à elle évoqué les débuts du collège. Elle a rappelé que son époux, feu Krishnadutt Lutchmah, avait pris la décision, en janvier 1971, de créer une école secondaire à Brisée-Verdière. À ses débuts, l'établissement ne comptait que 26 élèves, avec des frais de scolarité fixés à Rs 10 par mois. Elle a expliqué avoir repris le flambeau afin de poursuivre cette vision éducative qui perdure aujourd'hui.

Prenant la parole, Avinash Ramtohul a salué la longévité de l'institution avant de mettre les jeunes en garde contre les dérives des réseaux sociaux à l'ère du numérique. De son côté, Anil Baichoo a encouragé les élèves à croire en leurs capacités, à persévérer et à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes.

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Mahend Gungapersad est revenu sur les défis rencontrés. «Kan enn zanfan fer bullying sipa misbehave li pa bon ki se 180 000 zanfan ki pe port sa blam-la. Konpran ki sitiasion pa korek me pa bizin dekouraze. Dan First, liv primer an retar. Bann lopozision inn fer TikTok lorla. Pa bizin dekouraze», a-t-il déclaré, invitant les enseignants, les parents et les élèves à ne pas perdre confiance face aux difficultés. Concernant le Foundation Programme qu'il a mis en place avec le gouvernement. «Si nou pa ti la zordi 2 500 zanfan ki san Foundation ti pou rezete de lasosiete. Sa minis avan mwa kinn done kouma rezilta?», a-t-il ajouté.

La cérémonie s'est achevée par la remise des récompenses aux élèves qui se sont distingués lors des examens nationaux, avant le lancement officiel d'un magazine commémoratif réalisé spécialement pour célébrer les 55 ans du Mayflower College. Un anniversaire placé sous le signe de la transmission, de la reconnaissance et de l'excellence académique.