Ile Maurice: Les problèmes d'eau brunâtre refont surface dans plusieurs régions

Le phénomène d'eau boueuse qui coule du robinet revient régulièrement et suscite des inquiétudes chez les habitants de plusieurs régions. À la fin de 2025, des foyers de Port-Louis et de l'ouest ainsi que d'autres régions signalaient déjà ces épisodes. En janvier, des riverains de Rose-Hill ont de nouveau constaté une eau trouble. La semaine dernière, des témoignages en ligne en provenance de Rose-Hill et de Beau-Bassin décrivaient une eau brunâtre, relançant les mêmes questions sur l'origine et les risques liés à ce phénomène.

Plusieurs causes possibles expliquent pourquoi l'eau du réseau peut devenir trouble ou brune. Des travaux sur les conduites (réparations, renouvellement de canalisations) peuvent remuer des dépôts de sédiments et d'oxydes de fer accumulés à l'intérieur des tuyaux, provoquant une coloration temporaire.

La Central Water Authority (CWA) explique que la semaine dernière il y avait une réparation près de Bagatelle, qui a sans doute causé de problème. «On conseille aux personnes qui ont ce problème de déposer plainte par téléphone sur le 170. De cette façon les personnes ont une référence*.* Ensuite*,* le département o**pération ira sur place et fera un flushing de la ligne. Il faut aussi que les consommateurs fassent un nettoyage régulier de leur**s **réservoirs d'eau.»

Questionné sur une éventuelle relation entre la baisse du niveau d'eau dans les réservoirs du pays et cette eau boueuse du robinet, Sunil Gopal, responsable de la communication de la CWA, explique : «No**u ankor dan enn sitiasion kot nou pe kapav zere. Nou pa ankor ariv kot sa bann labou-la ete. Parfois quand le tuyau est cassé quelque part, il peut y avoir une accumulation de terre dans les conduits, ce qui affecte la qualité de l'eau, mais une fois que le consommateur nous a signalé le problème on prend des actions ».

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Des variations de pression, résultant par exemple d'une coupure d'eau ou d'un raccordement, entraînent aussi le décrochage de ces particules. Par ailleurs, des infiltrations d'eaux de surface lors de fortes pluies ou une qualité insuffisante de traitement à la source peuvent contribuer à la turbidité.

Les risques pour la santé varient selon l'origine des particules. Une eau brunâtre due à des sédiments ou à de l'oxyde de fer n'est généralement pas dangereuse pour des adultes en bonne santé, mais elle peut laisser un goût désagréable et tacher le linge. Le risque est plus sérieux, surtout pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Dans tous les cas, il est prudent d'éviter d'utiliser cette eau pour boire ou préparer des aliments tant que la situation n'est pas clarifiée.