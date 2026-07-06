Ile Maurice: La FCC renforce la lutte contre les crimes financiers

La branche rodriguaise de la Financial Crimes Commission (FCC), en collaboration avec une délégation de Maurice, la police locale et les autorités nationales, a lancé la semaine dernière une campagne d'information et de sensibilisation dédiée à la prévention des crimes financiers. Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'accroissement notable des infractions financières sur l'île.

La campagne a ciblé des publics stratégiques, notamment les officiers de quartier, les forces de police et les représentants communautaires. Les sessions ont abordé des thématiques essentielles : la définition des crimes financiers, les enrichissements inexpliqués, les différentes formes de fraude et le blanchiment d'argent. L'objectif principal était de promouvoir la transparence, d'encourager l'engagement communautaire et de renforcer la lutte contre la corruption.

Selon Aaishah Bachun, Senior Officer, Education and Prevention Division de la FCC, «l**es fraudes en ligne constituent une préoccupation majeure, particulièrement pour les jeunes». De ce fait, les officiers de la FCC ont souligné l'importance de la communication avec la société civile pour identifier les cas de fraude, souvent perpétrés par des personnes cherchant à obtenir des informations personnelles via des applications de messagerie comme WhatsApp. La sensibilisation a également couvert les implications légales liées au trafic de drogue et à d'autres infractions connexes.

Parallèlement à ces actions de sensibilisation, la FCC entreprend une révision des procédures relatives aux permis de construction et d'utilisation des terres. Cette démarche vise à identifier et à prévenir les risques de crimes financiers au sein des processus administratifs. Les recommandations formulées visent à améliorer les procédures existantes en renforçant la transparence, la responsabilité et l'intégrité.

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La FCC dispose d'une antenne régionale à Rodrigues, basée au Camp-du-Roi à Port-Mathurin. La commission a considérablement renforcé sa présence opérationnelle permanente sur l'île avec le déploiement d'une équipe d'enquêteurs expérimentés. Elle est chargée de traiter les signalements locaux de crimes financiers et de corruption, garantissant une réponse rapide et efficace aux infractions détectées.