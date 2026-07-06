Gabon: Le Groupe de la Banque mondiale nomme un nouveau Représentant Résident pour le pays

communiqué de presse

LIBREVILLE — Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a nommé M. Sylvain Kakou au poste de Représentant Résident pour la République Gabonaise. Cette nomination s'inscrit dans les efforts de l'institution visant à renforcer la coordination institutionnelle au niveau pays afin d'accroître l'impact social et économique de ses interventions.

Le mandat de M. Kakou consistera à approfondir les partenariats avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, tout en soutenant la mise en oeuvre des programmes d'engagement pays. Il assurera également la coordination de l'équipe-pays et favorisera la collaboration entre les institutions du Groupe de la Banque mondiale pour contribuer à la réduction de la pauvreté et à la prospérité partagée.

« Je suis honoré de diriger la première représentation conjointe du Groupe de la Banque mondiale au Gabon. Avec un mandat clair pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté, de création d'emplois et de mobilisation du capital privé, je suis convaincu que notre présence renforcée contribuera à créer davantage d'opportunités pour les jeunes, les femmes et les communautés à travers le pays. » -- a déclaré Sylvain Kakou, Représentant Résident du Groupe de la Banque mondiale au Gabon

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De nationalité ivoirienne, M. Kakou représente les trois institutions du Groupe de la Banque mondiale : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l'Association Internationale de Développement (IDA), la Société Financière Internationale (SFI) et l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).

M. Kakou a rejoint la SFI en 2006 et occupé plusieurs fonctions de direction en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Son parcours inclut des rôles de Chargé d'Investissement, Représentant Pays, Représentant Résident, Représentant Régional respectivement en Afrique du Sud, en Zambie, a Haiti, en Afrique Centrale et au Sahel. Il possède également une expérience dans le secteur privé en tant que banquier d'investissement chez Citibank et HSBC, ainsi qu'une expertise en développement de projets acquise au Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) en Côte d'Ivoire.

Titulaire d'un MBA en finance de Drexel University (Philadelphie) et d'un Master en management de projets internationaux de l'ESCP Paris, M. Kakou apporte une solide expérience en stratégie pays et partenariat multi-acteurs, finance d'entreprise, structuration et exécution, notamment dans des contextes fragiles.