Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 12,500 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a réussi à obtenir auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 12,500 milliards FCFA suite à son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée ce lundi 6 juillet 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 12,500 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 52,593 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 420,75%.

Le montant des soumissions retenu est de 12,500 milliards FCFA et celui rejeté 40,093 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 23,77%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,94% pour les bons et 7,97% pour les obligations.

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Le Trésor public bissau-guinéen s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 juillet 2027. De leur côté, les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale des bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 juillet 2029. Il effectuera le paiement des intérêts annuellement au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.