Gabon: Sylvia Bongo visée par une enquête Suisse pour blanchiment de millions d'euros

Le Ministère public du canton de Genève a confirmé l'ouverture d'une instruction pénale visant Sylvia Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon et épouse de l'ancien président Ali Bongo, pour des soupçons de blanchiment d'argent portant sur plusieurs millions d'euros transférés en Suisse une enquête ouverte en novembre 2023, quelques mois après la chute du régime Bongo, alors que l'intéressée a déjà été condamnée par contumace à 20 ans de prison au Gabon pour détournement de fonds publics.

L'information est tombée comme un couperet. La justice suisse enquête sur Sylvia Bongo. L'ex-première dame du Gabon, épouse de l'ancien président Ali Bongo, aujourd'hui exilée à Londres, est dans le collimateur du Ministère public du canton de Genève.

Depuis novembre 2023, les magistrats genevois instruisent une procédure pour blanchiment d'argent. Au coeur du dossier : plusieurs millions d'euros transférés auprès d'une banque genevoise, soupçonnés de provenir de détournements de fonds publics et de corruption pendant le mandat de son mari.

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L'affaire avait été révélée par la revue en ligne Gotham City, spécialisée dans la criminalité économique. Le parquet genevois a reçu une première alerte en novembre 2023, quelques mois seulement après la chute d'Ali Bongo. Depuis, l'enquête suit son cours, à l'abri des regards.

Mais aujourd'hui, le voile se lève. Et les questions s'accumulent. Que sont devenus les millions qui ont transité par Genève ? Sylvia Bongo est-elle une cible politique ou une accusée comme les autres ?

Une enquête qui a commencé dans l'ombre

Le 30 août 2023, Ali Bongo est renversé par un coup d'État militaire après quatorze ans de pouvoir. Trois mois plus tard, en novembre 2023, le Ministère public de Genève ouvre une instruction pénale visant Sylvia Bongo Ondimba.

L'existence de cette enquête n'avait jamais été officiellement confirmée jusqu'à ce que la revue Gotham City la révèle. Le ministère public genevois a depuis confirmé l'ouverture d'une procédure.

Les magistrats suisses cherchent à déterminer si les fonds concernés présentent un caractère illicite. Ils examinent des mouvements financiers portant sur des millions d'euros qui auraient transité ou été déposés dans un établissement bancaire genevois.

Le cadre juridique suisse

La procédure est ouverte pour soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis du Code pénal suisse.

Pour caractériser l'infraction, les autorités suisses doivent établir l'existence d'un lien entre les infractions sous-jacentes présumées corruption et détournement de deniers publics et les opérations financières suspectes réalisées en Suisse.

Si les faits étaient avérés, les risques juridiques sont significatifs : en Suisse, le blanchiment d'argent peut entraîner des peines allant jusqu'à cinq ans de prison, voire davantage en cas de circonstances aggravantes, ainsi que des sanctions financières importantes.

La position du Gabon : une plainte et un statut

Le Gabon a été officiellement sollicité par la justice suisse pour déterminer l'origine des fonds. Mais Libreville n'a pas répondu. À la place, le Gabon a déposé une plainte à Genève pour se constituer partie plaignante dans la procédure.

Ce statut a été contesté par Sylvia Bongo. Mais fin mai 2026, la chambre pénale de recours de Genève a confirmé que le Gabon avait bien le droit d'être représenté dans la procédure.

Une décision importante, qui permet aux autorités gabonaises de suivre de près l'évolution du dossier suisse.

Une condamnation déjà prononcée au Gabon

Cette enquête suisse s'ajoute à un lourd passif judiciaire pour Sylvia Bongo. En novembre 2025, elle a été condamnée par contumace au Gabon à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et autres infractions financières.

Son fils, Noureddin Bongo Valentin, a été condamné à la même peine. Tous deux étaient absents lors du procès, ayant choisi de boycotter une procédure qu'ils jugent politique.

Le parquet gabonais avait requis 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre eux.

La défense de Sylvia Bongo

Depuis Londres, où elle réside désormais, Sylvia Bongo a choisi de répondre sur le terrain politique.

Elle affirme que ses avoirs ne proviennent d'aucun fonds public gabonais. Selon sa version, aucun mouvement bancaire issu du Trésor public ne permettrait d'établir un lien entre son patrimoine personnel et les ressources de l'État.

Elle soutient également que les banques concernées ont procédé à toutes les vérifications réglementaires nécessaires avant de valider les opérations réalisées.

Pour Sylvia Bongo, l'ouverture de l'enquête suisse serait directement liée aux accusations formulées au Gabon après le changement de pouvoir de 2023. Elle rappelle que la procédure genevoise a débuté alors qu'elle était détenue à Libreville et estime que les soupçons politiques ont servi de déclencheur à l'examen financier.

Une procédure aux ramifications internationales

Cette enquête place désormais sous le regard de la justice suisse l'origine et la traçabilité de capitaux qui pourraient devenir l'un des volets les plus sensibles des enquêtes internationales liées à l'ancien régime gabonais.

Compte tenu de la nature transfrontalière des flux financiers évoqués, cette procédure pourrait nécessiter une coopération judiciaire internationale entre la Suisse et d'autres juridictions concernées, afin de retracer l'origine des capitaux et d'identifier les différents intervenants.

Les magistrats suisses devront notamment établir l'existence d'un lien entre les infractions sous-jacentes présumées et les opérations financières susceptibles de constituer des actes de blanchiment. Une démonstration indispensable pour caractériser l'infraction au regard du droit suisse.

Une enquête qui interroge

L'ouverture de cette instruction en novembre 2023, environ trois mois après la chute du régime d'Ali Bongo, alimente les interrogations.

Certains observateurs s'interrogent sur l'éventuelle influence que le contexte politique de l'époque aurait pu exercer sur les mécanismes de contrôle et de signalement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Mais comme le soulignent les avocats de Sylvia Bongo, l'arrêt rendu par la Cour de justice de Genève porte uniquement sur des aspects procéduraux et ne préjuge en rien du résultat final de l'enquête.