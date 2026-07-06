Cote d'Ivoire: BAC 2026 - Les filles encore en tête

6 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La Direction des examens et concours (Deco) a rendu publics les résultats du baccalauréat, session 2026. Le taux national de réussite enregistré est de 40,60 % contre 40,15 % en 2025, soit une légère progression de 0,45 point.

À cette session, sur 153 534 candidates, 64 853 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 42,24 %. Chez les garçons, on dénombre 147 830 candidats, dont 57 507 admis, représentant un taux de réussite de 38,90 %.

Ces résultats montrent que les filles ont enregistré de meilleures performances que les garçons. L'an dernier, 167 028 filles se sont présentées à l'examen et 68 883 ont été admises, soit un taux de réussite de 41,24 %. Chez les garçons, une légère régression est observée : sur 165 487 candidats présents, 64 635 ont été admis, soit un taux de réussite de 39,06 %.

Dès 14 heures, les candidats peuvent se rendre dans leurs centres de composition pour consulter les résultats et retirer leurs collantes. Ils peuvent également consulter les résultats sur le site de la Deco : men-deco.org.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.