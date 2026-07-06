Cote d'Ivoire: BAC 2026 - Les filles encore en tête

La Direction des examens et concours (Deco) a rendu publics les résultats du baccalauréat, session 2026. Le taux national de réussite enregistré est de 40,60 % contre 40,15 % en 2025, soit une légère progression de 0,45 point.

À cette session, sur 153 534 candidates, 64 853 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 42,24 %. Chez les garçons, on dénombre 147 830 candidats, dont 57 507 admis, représentant un taux de réussite de 38,90 %.

Ces résultats montrent que les filles ont enregistré de meilleures performances que les garçons. L'an dernier, 167 028 filles se sont présentées à l'examen et 68 883 ont été admises, soit un taux de réussite de 41,24 %. Chez les garçons, une légère régression est observée : sur 165 487 candidats présents, 64 635 ont été admis, soit un taux de réussite de 39,06 %.

Dès 14 heures, les candidats peuvent se rendre dans leurs centres de composition pour consulter les résultats et retirer leurs collantes. Ils peuvent également consulter les résultats sur le site de la Deco : men-deco.org.