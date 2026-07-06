Cote d'Ivoire: Métiers de l'électrification - Le pays et Schneider Electric envisagent un partenariat stratégique pour former les jeunes

Le gouvernement ivoirien poursuit ses efforts pour adapter la formation technique et professionnelle aux besoins d'un marché du travail en pleine mutation.

Dans cette dynamique, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique explore un partenariat stratégique avec le groupe Schneider Electric afin de renforcer les compétences des jeunes dans les métiers de l'électrification, de l'automatisation industrielle et des technologies numériques.

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a reçu, ce lundi 6 juillet 2026, au 7e étage de la Tour B, une délégation de Schneider Electric conduite par Mme Canninah Dladla, Cluster President Sub-Saharan Africa. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot.

Au coeur des échanges figurait l'examen des perspectives de collaboration entre les deux parties dans le domaine de la formation technique et professionnelle.

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Les discussions ont notamment porté sur la mise en place de programmes de formation adaptés aux besoins des secteurs de l'énergie, de l'automatisation industrielle ainsi que des technologies liées à la digitalisation, des filières considérées comme porteuses d'emplois et de croissance.

Cette initiative s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de Schneider Electric, entreprise reconnue pour son expertise dans la gestion de l'énergie et l'automatisation. Elle répond également aux ambitions du gouvernement ivoirien de développer un capital humain qualifié, capable d'accompagner la transformation industrielle et énergétique du pays.

Les deux parties ont ainsi examiné les principaux axes devant structurer ce futur partenariat, dont la formalisation est attendue à travers la signature prochaine d'un accord de collaboration. L'objectif est de favoriser le transfert de compétences, de moderniser les dispositifs de formation et de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant des qualifications en adéquation avec les exigences des entreprises.

Ce projet s'inscrit également dans les priorités du Plan national de développement (PND), notamment son quatrième pilier consacré au renforcement du capital humain, à la promotion de l'emploi et à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne.

Au cours de cette audience, les représentants de Schneider Electric ont également invité les ministres N'Guessan Koffi et Jean-Louis Moulot à prendre part, en octobre prochain, au lancement officiel d'un Centre d'excellence dédié à la formation des jeunes dans les métiers de l'électrification.

La création de ce centre devrait constituer une étape importante dans le développement d'une offre de formation davantage tournée vers les métiers d'avenir. En rapprochant le monde de l'entreprise et celui de la formation, le gouvernement et son partenaire ambitionnent de mieux préparer les jeunes aux défis de la transition énergétique et de la transformation numérique, tout en contribuant à leur insertion durable sur le marché de l'emploi.