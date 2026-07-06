Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou - Un taux record de 95,8 % de réussite au terme de l'année académique 2025-2026

L'Université de Bondoukou a clôturé l'année académique 2025-2026 sur une performance exceptionnelle, enregistrant un taux global de réussite de 95,8 %, contre 94 % en 2024-2025 et 83,6 % en 2023-2024. Une progression constante qui témoigne du renforcement de son dispositif pédagogique et de l'efficacité de son encadrement académique.

Au terme des délibérations, 1 837 étudiants ont été déclarés admis sur un effectif de 1 918 régulièrement inscrits, soit un taux de réussite de 95,80 %.

Ces résultats ont été présentés le mardi 30 juin 2026 par la Vice-présidence chargée de la Pédagogie et de la Vie universitaire, au cours d'une réunion institutionnelle tenue dans la salle de conférence de 600 places de l'université. La rencontre a réuni les enseignants-chercheurs, les chercheurs, le personnel administratif et technique, ainsi que les directeurs d'Unités de formation et de recherche (UFR), d'écoles, de centres et l'équipe de gouvernance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bilan fait également ressortir une performance encourageante des étudiantes, dont le taux de réussite est légèrement supérieur à celui des étudiants. Les filles enregistrent un taux de 92,46 %, contre 91,90 % pour les garçons, illustrant la progression de la réussite féminine au sein de l'établissement.

À cette occasion, le vice-président chargé de la Pédagogie et de la Vie universitaire, le Professeur Justin Sib, a salué le leadership du président de l'Université de Bondoukou, le Professeur Djakalia Ouattara.

Selon lui, ces résultats traduisent la solidité du dispositif pédagogique mis en place par l'institution ainsi que l'engagement constant des équipes enseignantes, administratives et techniques en faveur de la réussite des étudiants.

Prenant la parole, le Professeur Djakalia Ouattara a exprimé sa gratitude à l'ensemble de la communauté universitaire pour les efforts consentis tout au long de l'année académique. Il a, par ailleurs, exhorté les différents acteurs à consolider les valeurs de solidarité, d'unité et de bienveillance qui fondent la dynamique de l'université.

Le président de l'institution a toutefois rappelé que l'un des défis majeurs demeure l'employabilité des étudiants, dans un contexte marqué par l'arrivée des premiers diplômés de l'université sur le marché de l'emploi.

Le rapport présenté couvre les quatre Unités de formation et de recherche (UFR), à savoir Sciences des Arts, Industries culturelles et Communication ; Gouvernance et Développement durable ; Sciences du langage, Lettres et Langues étrangères ; Sciences humaines et sociales, ainsi que l'École nationale supérieure d'Architecture et d'Urbanisme (ENSAU).

Forte de ces résultats, l'Université de Bondoukou entend poursuivre sa dynamique d'excellence académique. La rentrée universitaire 2026-2027 est prévue au début du mois de septembre, conformément au calendrier académique national.