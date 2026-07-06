Cote d'Ivoire: Justice - La Cour d'appel d'Abidjan ordonne la mise en liberté provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui

6 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Nouveau rebondissement dans le dossier judiciaire d'Ibrahim Zigui. Condamné en première instance à cinq ans de prison ferme pour « provocation à l'insurrection » et « troubles à l'ordre public », le cyberactiviste ivoirien Ibrahim Zigui obtient une première victoire judiciaire. Selon son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, la Cour d'appel d'Abidjan a ordonné, le lundi 6 juillet 2026, sa mise en liberté provisoire.

Cette décision intervient quelques semaines après sa condamnation, le 18 mai 2026, à cinq ans de prison ferme pour « provocation à l'insurrection » et « troubles à l'ordre public », assortie d'une amende de 20 millions de Fcfa.

Ibrahim Zigui est une figure influente sur les réseaux sociaux. Il compte près de 600 000 abonnés sur TikTok et plus de 250 000 sur Facebook, où il diffuse régulièrement des contenus critiques à l'égard du pouvoir.

Son arrestation remonte à septembre 2025, dans un contexte marqué par une forte tension politique à l'approche de l'élection présidentielle. Sa famille et son ancien avocat avaient alors dénoncé un « enlèvement » et déposé une plainte, tandis que le procureur de la République affirmait que son interpellation s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire régulière.

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Quelques jours avant son arrestation, Ibrahim Zigui avait invité les Ivoiriens, via les réseaux sociaux, à sortir vêtus du maillot de l'équipe nationale afin de se rassembler dans des lieux publics le jour de la publication, par le Conseil constitutionnel, de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle.

Cette période avait été marquée par l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition, dont Laurent Gbagbo, ainsi que par l'arrestation de militants politiques, des condamnations pour troubles à l'ordre public et plusieurs actes de violence ayant fait des victimes.

Lors d'un meeting tenu le 16 mai 2026, Laurent Gbagbo avait publiquement demandé la libération des militants emprisonnés, évoquant notamment le cas d'Ibrahim Zigui.

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