Cote d'Ivoire: BEPC 2026/Orientation en seconde A et C - Voici les conditions d'accès aux établissements d'excellence

6 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Les résultats du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) concernant les élèves de 3e sont connus depuis le mardi 16 juin 2026. Deux semaines plus tard, soit le 4 juillet 2026, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique a annoncé les conditions d'accès aux établissements d'excellence concernant les orientations en seconde A et C.

Selon les consignes dudit ministère, il faut s'assurer que l'enfant remplit les conditions d'âge et de performances scolaires. Ensuite, pour l'expression des voeux en classes de seconde, il faut envoyer « DOB » par SMS au 9991 et suivre les instructions. Également avoir au moins 200 Fcfa de crédit d'appel (pas mobile money, pas de souscription) pour 5 minutes.

Le ministère a indiqué que les conditions d'accès aux établissements d'excellence sont cumulatives ; si l'enfant ne remplit pas une seule condition, l'établissement ne sera pas visible dans la liste proposée. Il conseille par ailleurs d'avoir toutes les informations concernant l'élève avant de démarrer afin de gagner du temps : notamment le matricule de l'élève, le numéro de téléphone du parent demandeur et la dénomination exacte de l'établissement.

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