Cote d'Ivoire: Variétoscope 2026 - Laurent Tchagba parraine une présélection d'exception, les six groupes qualifiés pour la finale

L'étape de présélection de Variétoscope 2026, disputée le dimanche 5 juillet à Marcory, a tenu toutes ses promesses. Devant un public nombreux venu soutenir les différents groupes en lice, les candidats ont offert un spectacle de grande qualité, au point de convaincre la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) de qualifier exceptionnellement les six formations en compétition pour les phases finales.

Initialement, seuls trois groupes devaient décrocher leur billet pour la suite de l'aventure. Mais face au niveau artistique remarquable des prestations, la direction de la RTI a décidé de retenir l'ensemble des six candidats. Les phases finales de cette édition 2026 débuteront le vendredi 17 juillet prochain.

Sur scène, Nassa Génération T.B.L de Marcory, Les Séraphins d'Adjamé, Jeunesse Consciente de Bloléquin, Jeunesse NBN de Kolia-Gbon, Les Merveilles de Téhini et Diby Production Groupe de Lopou ont rivalisé de créativité. Chaque formation a interprété un morceau imposé avant de présenter une oeuvre de son choix. Chorégraphies bien exécutées, mises en scène soignées, costumes élaborés et interprétations de qualité ont séduit aussi bien le public que les membres du jury.

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Présidé par l'artiste comédien-humoriste Gbi de Fer, de son nom à l'état civil Kouya Gnepa, le jury, auquel appartenait également le journaliste Soro Piechion Benjamin, n'a pas caché sa satisfaction.

« Depuis près de deux semaines que nous parcourons le pays, c'est la première fois que nous assistons à une compétition d'un niveau aussi élevé. L'organisation a également été exemplaire. Face à cette qualité exceptionnelle, la direction de la RTI a décidé de qualifier les six groupes pour les phases finales », a déclaré le président du jury

Les prestations ont été évaluées selon plusieurs critères, notamment la chorégraphie, la créativité, les costumes, le décor, l'occupation de l'espace scénique et la qualité de l'interprétation. Les notes obtenues, comprises entre 139 et 200 points sur un total de 250, témoignent du niveau particulièrement relevé de cette étape.

À l'issue des délibérations, Les Merveilles de Téhini se sont classés premiers avec 200 points, devant Nassa Génération T.B.L de Marcory (187 points), Diby Production Groupe de Lopou (147 points), Les Séraphins d'Adjamé (145 points), Jeunesse NBN de Kolia-Gbon (141 points) et Jeunesse Consciente de Bloléquin (139 points).

Parrain de cette étape de présélection, le député de Marcory et ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, a salué l'excellence des prestations artistiques ainsi que la portée éducative de Variétoscope, qu'il considère comme un véritable cadre d'expression, de formation et de valorisation des talents de la jeunesse.

« Il est essentiel de permettre aux jeunes de s'exprimer et d'en tirer les enseignements nécessaires afin de devenir une jeunesse consciente et responsable. À une époque marquée par de nombreuses tentations et de multiples défis, il est primordial de renforcer leur sens des responsabilités, car cette jeunesse représente l'avenir de nos États », a-t-il déclaré.

Pour Laurent Tchagba, le thème retenu pour cette édition, « Jeunesse responsable », revêt une importance particulière en ce qu'il sensibilise les jeunes aux valeurs civiques, renforce leur engagement citoyen et les prépare à assumer pleinement leur rôle dans la société.

Le ministre-conseiller a enfin exprimé sa reconnaissance à la RTI pour son engagement constant en faveur de l'encadrement de la jeunesse à travers des activités culturelles et éducatives organisées pendant les vacances scolaires. Il a félicité les six groupes qualifiés pour la qualité de leurs prestations et les a exhortés à poursuivre leurs efforts dans le respect des valeurs d'éducation, de discipline et de responsabilité.