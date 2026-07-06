Congo-Kinshasa: Le renforcement des positions de l'AFC/M23 au Nord-Kivu provoque des déplacements de population au sud de Lubero

La situation sécuritaire reste volatile dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu). Depuis environ une semaine, des renforts massifs en hommes et en matériel militaire de la coalition rebelle AFC/M23 sont signalés dans plusieurs localités. Ce mouvement de troupes ravive les craintes d'une reprise imminente des affrontements, poussant des centaines de familles à abandonner leurs foyers pour se mettre à l'abri.

Selon des sources de la société civile et des sources sécuritaires locales, ces renforts logistiques sont composés notamment d'armes lourdes et d'armes d'appui. Cette présence militaire accrue sur le terrain contraste fortement avec le retrait partiel qui avait été observé en mars dernier dans une partie de cette zone.

Pour les acteurs de la société civile de Lubero, ce redéploiement stratégique pourrait annoncer le lancement de nouvelles offensives par l'AFC/M23. Muhindo Tafuteni, président de la société civile du territoire de Lubero, confirme que la panique s'est emparée des habitants :

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« Nous confirmons le renforcement des positions du M23 sur les lignes de front, notamment à Kitchombiro, Alimbongo, Mbingi, Buleusa et Kateku. Cela n'a pas manqué d'occasionner des mouvements de populations, qui se sont retrouvées soit à Kipese, soit à Alimbongo, et même à Kasugho. Le fait que l'on voie des militaires, que l'on attendait voir se retirer, renforcer de nouveau leurs positions laisse penser qu'il y aura probablement encore des affrontements. »

Une vigilance accrue des forces de sécurité

Sur le terrain, des sources sécuritaires corroborent ces alertes et confirment le renforcement des lignes rebelles dans le sud de Lubero. Elles se veulent néanmoins prudentes et ne précisent pour l'instant ni l'ampleur exacte de ces renforts, ni les objectifs militaires finaux visés par cette coalition. En attendant, les vagues de déplacements se poursuivent vers les agglomérations jugées plus sécurisées, accentuant la crise humanitaire dans la région.