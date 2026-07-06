Togo: Civisme fiscal - Actions de proximité

6 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Payer ses impôts n'est jamais une décision spontanée. Au Togo comme partout ailleurs, la question revient inlassablement : à quoi sert mon argent ?

Certains contribuables choisissent de dissimuler leurs revenus plutôt que d'alimenter un système dont ils doutent de l'efficacité, au risque de se retrouver avec un contrôle fiscal sur les bras.

Face à ce constat, l'Office Togolais des Recettes (OTR) a choisi d'aller au-devant des populations plutôt que d'attendre dans ses bureaux. Des rencontres de sensibilisation sont organisées à travers le pays pour promouvoir le civisme fiscal, indique Nouvelle Opinion.

L'approche est simple mais nécessaire : expliquer, convaincre, rassurer. Montrer aux Togolais que l'impôt finance les routes, les écoles, les hôpitaux et les services publics dont ils bénéficient au quotidien. Car la fraude fiscale n'est pas un acte anodin, elle prive l'État de ressources indispensables au développement du pays et fait peser une charge plus lourde sur ceux qui jouent le jeu.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.