Sénégal: Alerte sur la circulation de sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a alerté, lundi, sur la présence croissante de sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement et commercialisés dans certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels, mettant en garde contre les risques sanitaires liés à leur consommation.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, le département ministériel souligne que ces produits sont fabriqués en dehors de tout cadre réglementaire et peuvent présenter "de graves dangers pour la santé publique, notamment en raison d'une contamination microbienne par des bactéries, parasites ou virus".

Parmi ces dangers, souligne le texte, de mauvaises conditions d'emballage et de stockage, de l'utilisation d'eau non traitée ou de matières premières non conformes, ainsi que l'absence de traçabilité concernant leur origine, leur date de production ou leur fabricant.

"La consommation de ces sachets d'eau et de boissons peut provoquer des troubles digestifs sévères, des toxi-infections alimentaires et diverses maladies hydriques telles que les diarrhées aiguës, la typhoïde ou le choléra, en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables", avertit le ministère de l'Industrie et du Commerce.

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Face à cette situation, les autorités recommandent aux consommateurs de n'acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et issus de marques identifiables.

Elles les invitent également à vérifier la présence des informations essentielles, notamment le nom du fabricant, son adresse ou contact, le numéro de lot, les dates de production et de péremption ainsi que l'autorisation de mise sur le marché.

Le ministère exhorte par ailleurs le public à éviter tout produit vendu sans provenance clairement établie ou dans des conditions jugées douteuses. Les populations sont aussi invitées à signaler tout produit suspect ou point de vente irrégulier aux services compétents, notamment à la Direction du commerce intérieur, le service d'hygiène, les autorités municipales, les chefs de quartier ou les forces de sécurité.

Selon le communiqué, "les personnes impliquées dans la production, l'emballage, le stockage ou la distribution de ces produits illicites s'exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, pouvant aller de la saisie et de la destruction des produits à la fermeture des sites concernés, en passant par des amendes et des poursuites judiciaires".

Le ministère annonce également le renforcement des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire national.

"Ces inspections viseront les sites de production, les marchés, les dépôts, les commerces ainsi que les circuits informels de distribution. Les produits reconnus non conformes aux dispositions légales et réglementaires feront l'objet d'un retrait immédiat du marché et les responsables seront sanctionnés conformément à la loi", a précisé la source.

"La protection de la santé des citoyens demeure une priorité absolue", souligne le ministère de l'Industrie et du Commerce, appelant à une mobilisation collective pour lutter contre ce phénomène et préserver la sécurité sanitaire des populations.