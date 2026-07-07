Afrique: 100 leaders africains à l'honneur à Paris

Initialement prévue le 7 juin, la première édition des Africa Next Awards se tiendra finalement le 3 septembre, aux Folies Bergère, à Paris. Ce rendez-vous international, initié par Boss+, ambitionne de devenir la plus grande cérémonie de distinction dédiée à l'excellence africaine.

À cette occasion, 100 personnalités d'exception, issues de 35 pays africains, seront honorées pour leur contribution au développement économique, social, culturel, scientifique et institutionnel du continent.

Entrepreneurs, innovateurs, artistes, dirigeants, chercheurs, investisseurs, acteurs de la société civile et bâtisseurs de solutions seront réunis autour d'une même ambition : célébrer une Afrique qui crée, innove, inspire et rayonne.

Bien plus qu'une simple cérémonie de remise de prix, les Africa Next Awards se positionnent comme une véritable plateforme internationale de valorisation des talents africains et de la diaspora.

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L'événement entend mettre en lumière les femmes et les hommes qui, par leur engagement et leur leadership, contribuent à construire l'Afrique de demain.

Chaque année, cette distinction récompensera cent personnalités dont le parcours illustre l'excellence, l'innovation et l'impact positif sur le continent.

L'objectif est de créer un réseau d'influence réunissant les décideurs, les investisseurs, les institutions, les entreprises et les leaders d'opinion autour d'une vision commune : promouvoir une Afrique forte, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir.

Organisée dans le prestigieux théâtre des Folies Bergère, au coeur de Paris, cette première édition réunira des représentants venus de toute l'Afrique ainsi que de sa diaspora, faisant de cet événement un véritable carrefour d'échanges, de coopération et de diplomatie d'influence.

Selon son initiateur, Boss+, cette première édition marque la naissance d'un rendez-vous annuel appelé à s'imposer comme une référence mondiale en matière de reconnaissance du leadership africain.