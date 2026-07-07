Congo-Kinshasa: Analyse du nouveau rapport des experts de l'ONU sur la situation dans l'Est du pays

6 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, a produit un nouveau rapport sur le pays et l'a transmis la semaine dernière au président du Conseil de sécurité.

Ce rapport soutient que L'AFC/M23 ne se limite plus à une rébellion armée. Et décrit un mouvement qui renforce son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans les territoires qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une « République fédérale du Congo ». Le document onusien évoque également les liens grandissants entre l'AFC/M23 et l'ancien président Joseph Kabila.

Par ailleurs, ce rapport indique que les accords conclus à Washington, Doha et les engagements pris à Montreux n'ont produit que des « résultats limités » dans la recherche d'une solution au conflit dans l'est de la RDC.

Le document souligne que les retraits annoncés des forces rwandaises (RDF) et de l'AFC/M23 se sont essentiellement traduits par des « repositionnements tactiques » de 15 à 20 kilomètres. Dans le même temps, des renforts militaires rwandais, comprenant notamment des systèmes de défense antiaérienne, ont continué d'affluer jusqu'en avril 2026.

Le rapport relève également que la RDC n'a pas respecté son engagement de neutraliser les FDLR, lesquelles ont poursuivi leurs opérations aux côtés des FARDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.