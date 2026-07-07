Congo-Kinshasa: Analyse du nouveau rapport des experts de l'ONU sur la situation dans l'Est du pays

Le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, a produit un nouveau rapport sur le pays et l'a transmis la semaine dernière au président du Conseil de sécurité.

Ce rapport soutient que L'AFC/M23 ne se limite plus à une rébellion armée. Et décrit un mouvement qui renforce son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans les territoires qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une « République fédérale du Congo ». Le document onusien évoque également les liens grandissants entre l'AFC/M23 et l'ancien président Joseph Kabila.

Par ailleurs, ce rapport indique que les accords conclus à Washington, Doha et les engagements pris à Montreux n'ont produit que des « résultats limités » dans la recherche d'une solution au conflit dans l'est de la RDC.

Le document souligne que les retraits annoncés des forces rwandaises (RDF) et de l'AFC/M23 se sont essentiellement traduits par des « repositionnements tactiques » de 15 à 20 kilomètres. Dans le même temps, des renforts militaires rwandais, comprenant notamment des systèmes de défense antiaérienne, ont continué d'affluer jusqu'en avril 2026.

Le rapport relève également que la RDC n'a pas respecté son engagement de neutraliser les FDLR, lesquelles ont poursuivi leurs opérations aux côtés des FARDC.