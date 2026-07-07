Madagascar: La production d'eau et d'électricité accuse un déficit

Le directeur général de la Jirama, le général Hajatiana Rasolomanana, a profité de la célébration du 50e anniversaire de la Jirama à Mahajanga pour effectuer, vendredi dernier, une visite des installations électriques exploitées par le prestataire Enelec à Marolaka.

Au cours de cette visite, il a constaté que la capacité de production d'Enelec ne couvre que 37 % des besoins des abonnés de la Jirama, en deçà des engagements prévus par le contrat. Cette production demeure insuffisante pour répondre à la demande quotidienne, estimée à 17 MW.

Face à cette situation, le directeur général a exigé une augmentation rapide de la production et a remis un plan d'action assorti d'un calendrier de mise en oeuvre afin de rétablir une capacité de production à 100 %. Les coupures et délestages continuent en effet d'affecter plusieurs quartiers de Mahajanga en raison de cet important déficit de production électrique.

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La situation est tout aussi préoccupante en matière d'approvisionnement en eau potable. Depuis plusieurs décennies, les abonnés de la majorité des vingt-six fokontany de la ville subissent une pénurie persistante. De nombreux foyers restent privés d'eau et les habitants doivent s'approvisionner quotidiennement auprès des bornes-fontaines ou des kiosques à eau, malgré les travaux engagés dans le cadre du Projet d'amélioration de l'adduction en eau potable (PAAEP), mené depuis plusieurs mois à Mahajanga.

Le prix d'un bidon de 20 litres atteint 500 ariary lorsqu'il est acheté auprès des « porteurs », ou ranadahy, contre 100 ariary directement aux bornes-fontaines.

La production d'eau à Mahajanga accuse un déficit quotidien de 7 000 m³, pour des besoins estimés à 34 000 m³ par jour. La production actuelle ne s'élève qu'à 27 000 m³ par jour.

Selon les techniciens, cette insuffisance s'explique principalement par la vétusté des infrastructures, devenues inadaptées à une demande en constante augmentation. Les effets du changement climatique, ainsi que les pannes récurrentes des équipements, aggravent également la situation.

Le directeur général de la Jirama s'est également rendu sur les chantiers de la phase d'urgence du PAAEP, réalisés par l'entreprise SOMEEIM, afin de constater l'état d'avancement des travaux. Il a exhorté les parties concernées à respecter le calendrier. « La Jirama contribue à l'installation de neuf forages d'eau à Mahajanga.

La collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre du projet PAAEP vise principalement à installer des groupes électrogènes dans tous les forages, à construire une station de pompage pour le réservoir de Mangatokana et à poser 8,5 km de conduites de DN 600 mm de diamètre. Ces projets sont tous déjà en cours de réalisation », a indiqué le général Hajatiana Rasolomanana.