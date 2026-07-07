Quelques jours après la clôture de la 7e édition de la Foire commerciale régionale et de la Conférence des femmes d'affaires du Comesa, organisée pour la première fois en Tunisie, les enseignements de cet événement confirment l'importance croissante de la coopération économique africaine.

Réunissant des décideurs publics, des acteurs économiques et des entrepreneurs issus de 21 pays membres, cette rencontre a mis en lumière un enjeu majeur : transformer les ambitions d'intégration régionale en opportunités concrètes de croissance, d'investissement et de partenariat.

Placée sous le patronage du gouvernement tunisien, cette édition, organisée du 1er au 3 juillet sur le thème « Un marché unique, un avenir unique : les voies numériques vers l'intégration du Comesa », a rassemblé des représentants du gouvernement tunisien, des institutions partenaires du secteur privé national ainsi que des délégations des Etats membres du Comesa. Elle a constitué une plateforme de dialogue autour des défis et des perspectives de l'intégration économique africaine.

Dans son allocution d'ouverture, Leïla Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, a souligné que

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« lorsque les institutions publiques, les organisations régionales, le secteur privé et les partenaires avancent ensemble, les opportunités deviennent des réalisations ».

Elle a rappelé que ce qui n'était, quelques mois auparavant, qu'un programme assorti d'objectifs et d'un budget, s'était concrétisé par une rencontre réunissant des femmes et des hommes venus de différents pays africains pour nouer des liens et développer des partenariats. Elle a insisté sur la valeur des échanges humains, estimant que, malgré l'essor du numérique, rien ne remplace une poignée de main, une conversation sincère ou la confiance qui naît d'une rencontre.

Mettant en avant la dimension humaine du développement économique, elle a rappelé que derrière chaque entreprise se trouvent des parcours faits de courage, de sacrifices et de résilience. Elle a également rendu hommage aux femmes entrepreneures africaines, qu'elle a présentées comme des actrices essentielles de la transformation économique du continent, capables d'innover et d'entreprendre dans des environnements souvent complexes.

Selon elle, l'Afrique dispose d'atouts considérables, notamment une jeunesse dynamique, des talents reconnus, un tissu entrepreneurial en pleine évolution et une capacité croissante à développer des partenariats régionaux. Malgré la diversité des contextes nationaux, les entreprises africaines partagent les mêmes ambitions : conquérir de nouveaux marchés, innover et bâtir des coopérations durables.

Pour concrétiser ce potentiel, Belkhiria Jaber a appelé à traduire les engagements régionaux en actions opérationnelles à travers des feuilles de route réalistes et applicables. Elle a rappelé que l'intégration économique repose sur une mobilisation collective impliquant les États, les institutions régionales, les organisations professionnelles et les entreprises.

Elle a enfin invité les acteurs économiques à tirer pleinement parti des opportunités offertes par le Comesa et la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), afin de générer des résultats tangibles pour les économies du continent. Qualifiant la Tunisie de pays ouvert, attaché au dialogue, au savoir, à l'entreprise et au talent des femmes, elle a souligné que cette rencontre a démontré qu'une simple conversation pouvait parfois changer la trajectoire d'une entreprise, d'un projet, voire d'une vie.