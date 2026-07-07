Afrique: CAN Féminine - Dix ans après, le grand retour de la lumière pour le Kenya

Dix ans après leur unique participation, les Harambee Starlets signent leur grand retour sur la scène continentale à l'occasion de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026.

Portées par la tacticienne Beldine Odemba et leur capitaine Mwanahalima Adam Jereko, les Kényanes s'apprêtent à défier les géants du Groupe A avec l'ambition de bousculer la hiérarchie africaine.

Surnom : Harambee Starlets

Harambee Starlets Participations : 2

2 Dernière apparition : 2016

2016 Meilleure performance : Phase de groupes (2016)

Phase de groupes (2016) Classement FIFA : 128e

128e Classement CAF : 32e

32e Sélectionneuse : Beldine Odemba

Comment l'équipe s'est qualifiée

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Le Kenya a validé son billet pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2026, au terme d'un dernier tour de haute volée face à la Gambie.

Le parcours des Harambee Starlets avait débuté dès le premier tour des éliminatoires, où elles avaient écarté la Tunisie sur le score minimal de 1-0 au cumul des deux matches. Au tour suivant, face à la Gambie, les Kényanes ont signé l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire récente de leur football féminin.

Lors de la manche aller à Nairobi, au Nyayo National Stadium, la sélection a affiché un caractère immense. Cueillie à froid par un but précoce, la Mannschaft d'Afrique de l'Est a su renverser la vapeur avec maîtrise et allant offensif pour s'imposer logiquement (3-1). Au retour, sur la pelouse délocalisée au Sénégal, la capitaine Mwanahalima Adam Jereko a climatisé les espoirs gambiens en inscrivant l'unique but de la rencontre (1-0), validant un succès net sur l'ensemble des deux confrontations (4-1). Une victoire synonyme de grand retour pour le Kenya, qui n'avait plus goûté aux joies de la phase finale continentale depuis 2016.

Le tirage au sort n'a pourtant pas gâté les Starlets, reversées dans un groupe A particulièrement relevé en compagnie du Maroc, pays hôte, de l'Algérie et du Sénégal. Un défi XXL : les Marocaines bénéficieront de la ferveur locale et de leur statut de favorites, l'Algérie apportera son vice et son expérience nord-africaine, tandis que le Sénégal s'est imposé ces dernières années comme l'un des verrous les plus compétitifs du continent.

La sélectionneuse : Beldine Odemba

Architecte du renouveau kényan, Beldine Odemba s'apprête à guider ses joueuses au Maroc après avoir remis la sélection sur la carte du football africain. En l'espace de quelques mois, la technicienne est devenue la figure de proue du football féminin local, restaurant la confiance au sein d'un groupe longtemps sevré de grandes compétitions.

Sa méthode ? Un travail de fond axé sur la rigueur tactique, la reconstruction psychologique et le développement d'une identité de jeu basée sur l'intensité. La campagne de qualification a parfaitement illustré les préceptes d'Odemba : résilience, discipline et capacité de réaction sous pression, notamment lors du scénario de l'aller face à la Gambie.

Son leadership sera le principal atout du Kenya face à des nations bien plus rompues aux joutes internationales. Symbole fort, Odemba portera également la voix des techniciennes locales sur le continent. Son plan de bataille est déjà tracé : un bloc défensif compact, une solidarité à toute épreuve et des transitions ultra-rapides pour exploiter la vitesse de ses flèches offensives. Pour les Harambee Starlets, ce Mondial africain ne doit pas être un simple voyage thérapeutique, mais un véritable acte de naissance.

La joueuse à suivre : Mwanahalima Adam Jereko (Attaquante)

Tous les projecteurs seront braqués sur elle. Mwanahalima Adam Jereko sera la clé de voûte du système kényan au Maroc. Déjà décisive lors des qualifications en inscrivant le but de la délivrance au match retour contre la Gambie, la capitaine des Starlets centralise toutes les ambitions de son peuple.

Visage ultra-populaire du football kényan depuis près d'une décennie, l'attaquante possède cette faculté rare de faire basculer un match sur un éclair de génie. Percutante, provocatrice et dotée d'un leadership naturel, elle sait prendre ses responsabilités quand le collectif tangue. Dans un groupe A qui s'apparente à un Everest, le Kenya aura autant besoin de ses buts que de son sens du sacrifice. Si les Starlets s'appuieront aussi sur la fraîcheur de pépites émergentes comme Fasila Adhiambo, Shalyn Opisa ou Martha Emedot, c'est bien Jereko qui aura les clés du camion.

Le Kenya à la CAN Féminine

Le Kenya s'apprête à disputer seulement la deuxième phase finale de son histoire. L'unique précédent remonte à l'édition 2016 au Cameroun. Si l'aventure s'était arrêtée dès la phase de poules, cette qualification avait posé les jalons du football féminin au pays.

Dix ans plus tard, l'édition 2026 sonne comme l'heure de la maturité. Pour le staff et les joueuses, ce retour charrie autant d'excitation que de responsabilités. Le Kenya doit encore écrire son histoire dans cette épreuve, mais cette qualification prouve la régularité des progrès accomplis. Ce retour au premier plan est aussi une excellente nouvelle pour la zone CECAFA (Afrique de l'Est). Aux côtés de la Tanzanie et de la Zambie, la région confirme ses ambitions croissantes. Pour le Kenya, l'objectif est clair : bousculer la hiérarchie et faire mieux qu'en 2016.

Le saviez-vous ?

Cette édition 2026 met fin à une traversée du désert de dix ans pour les Harambee Starlets.

Les perspectives pour l'édition 2026

Le Kenya débarque au Maroc avec une certitude : sa place parmi l'élite n'a rien d'un accident de l'histoire. Certes, les Harambee Starlets n'avancent pas avec l'étiquette de favorites, mais leur coeur et leur discipline collective entrevus en éliminatoires en font un poil à gratter redoutable.

Le principal écueil réside dans la densité de ce Groupe A. Le Maroc visera le dernier carré minimum, tandis que le Sénégal et l'Algérie ont les armes pour rallier les quarts. L'erreur sera interdite d'entrée pour les Kényanes, qui devront digérer l'événement sans complexe d'infériorité. Le plan de jeu d'Odemba devra être appliqué à la lettre : de la densité axiale sans ballon, du réalisme chirurgical devant le but et une force mentale à toute épreuve.

Au-delà du simple enjeu comptable, la réussite du Kenya se mesurera à sa capacité à rivaliser dans le jeu. Après une décennie d'ombre, les Harambee Starlets retrouvent la lumière. Le Maroc offre à cette génération l'opportunité d'inspirer le pays, de pérenniser la structure du football féminin local et de prouver que le Kenya a définitivement sa place à la table des grands.