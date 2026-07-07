Afrique: Bujumbura - Ndayishimiye prône le dialogue et l'unité autour de la crise congolaise

Le Président burundais et Président en exercice de l'Union Africaine, Evariste Ndayishimiye, a échangé ce lundi 7 juillet à Bujumbura avec une délégation en provenance de la République Démocratique du Congo, rapporte la Présidence burundaise. Cette délégation était composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses de ce pays.

« Le Président Ndayishimiye reconnaît la volonté commune, manifestée au cours de ces échanges, en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région », indique le compte X de la Présidence burundaise.

Le Chef de l'Etat burundais a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance. Il insiste sur l'importance d'un dialogue constructif et l'unité. Son Excellence

L'opposition politique congolaise et les responsables religieux séjournent depuis samedi 4 juillet à Bujumbura pour des consultations sur la crise politique, sécuritaire et institutionnelle en RDC.

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Cette initiative, portée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, vise à favoriser un dialogue entre acteurs politiques et religieux autour de la situation du pays.

Parmi les participants figurent notamment des représentants de la Coalition C64 ainsi que des délégués de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et de la Plateforme des confessions religieuses et des Eglises du réveil en RDC.

Pour l'opposition C64, elle assiste à ses consultations avec un seul message : la constitution ne peut être changée.