Algérie: Un taux de participation de 21,24% à l'intérieur du pays et de 10,75% à l'étranger

ALGER — Le taux de participation aux élections législatives du 2 juillet 2026 s'est établi à 21,24% à l'intérieur du pays et à 10,75% pour la communauté nationale établie à l'étranger, selon les résultats provisoires annoncés, lundi, par le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khelfane.

Lors d'une conférence de presse animée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), M. Khelfane a rappelé que le corps électoral à l'intérieur du pays s'est élevé à 23.878.756 inscrits, dont 5.071.020 votants, soit un taux de participation de 21,24%.

Il a précisé que le nombre de bulletins nuls à l'intérieur du pays est de l'ordre de 910.230, tandis que le nombre de bulletins contestés a atteint 1095, et le nombre de suffrages exprimés est estimé à 4.160.790 voix.

Concernant les circonscriptions électorales à l'étranger, le nombre d'inscrits avait atteint 854.285, dont 91.810 votants, soit un taux de participation de 10,75%.

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S'agissant des bulletins nuls, leur nombre s'est élevé à 12.630, contre 46 bulletins contestés, tandis que le nombre des voix exprimées est de 79.180.

Concernant les réserves consignées dans les procès-verbaux de centralisation, M. Khelfane a indiqué qu'"aucune réserve n'a été enregistrée" à ce sujet, de même pour les observations formulées par les présidents des commissions électorales.

Quant au nombre des listes électorales ayant participé aux Législatives du 2 juillet, M. Khelfane a fait état de 739 listes à l'intérieur du pays, regroupant 9422 candidats contre 54 listes et 432 candidats à l'étranger.