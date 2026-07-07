Burkina Faso: Forces armées nationales - Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet les attributs de Général aux nouveaux promus

Le Président du Faso, Chef de l'État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a procédé, ce lundi 6 juillet 2026, au cours d'une cérémonie solennelle au palais de Koulouba, à la remise officielle des attributs de Général à trois officiers généraux des Forces armées nationales.

Le port des épaulettes, symbole de commandement et de responsabilité, traduit la volonté du Chef de l'État de consolider la chaîne hiérarchique et de renforcer l'autorité des Forces armées dans un contexte sécuritaire exigeant. Les nouveaux promus, le Général de Division Moussa DIALLO, le Général de Brigade Théophile NIKIEMA et le Général de Brigade Ismaël Kiswendsida Souampa DIAOUARI ont reçu leurs insignes des mains du Président du Faso.

Prenant la parole, chacun des nouveaux généraux a rappelé que cette distinction dépasse le simple grade pour incarner une mission de loyauté et de service envers la Nation. Pour le Général de Division Moussa DIALLO, Chef d'État-major Général des Armées, « le grade de général est avant tout un engagement envers la Patrie, un serment silencieux de guider les Hommes avec courage et discernement, même dans les situations les plus difficiles ».

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Le nouveau Général de Division, Moussa Diallo, avant sa fonction actuelle, a occupé plusieurs autres dont celles de Gouverneur de la Région des Hauts-Bassins (Guiriko), Chef d'État-Major Général des Armées Adjoint, Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National, Commandant de la Brigade d'Intervention Rapide.

Le Général de Brigade Théophile NIKIEMA, Chef d'Etat-Major Général Adjoint des Armées et Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National a, lui, dédié sa promotion à ses frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Il a souligné que cette élévation est le fruit d'un travail collectif et la mémoire vivante de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Nation.

Le Général de Brigade Théophile NIKIEMA a occupé, antérieurement, les fonctions de Commandant de la Brigade Spéciale et d'Intervention Rapide, Chef d'État-Major de l'Armée de Terre, Membre du Conseil d'Administration de l'Office National de Sécurisation des Sites Miniers (ONASSIM).Le Général de Brigade Ismaël Kiswendsida Souampa DIAOUARI, Chef d'État-major particulier de la Présidence du Faso (CEMP-PF), a réaffirmé sa conviction que « le Burkina Faso remportera cette guerre grâce à la bravoure de ses forces combattantes et à l'unité de son peuple ». Il a salué le leadership du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, comme un facteur déterminant de la résilience nationale.

Le Général de Brigade DIAOUARI a, avant d'occuper la fonction de CEMP-PF, exercé plusieurs fonctions stratégiques, notamment Chef J3 du Centre des Opérations Interarmées, Conseiller Sécurité du Président de la Commission de la CEDEAO, Président de la Commission chargée de la lutte contre le terrorisme et de la restauration de l'intégrité territoriale.

Au-delà de la symbolique, cette remise d'attributs a servi de tribune pour réaffirmer l'engagement des officiers généraux à demeurer loyaux, efficaces et fidèles aux valeurs cardinales de l'armée.La Direction de la communication de la Présidence du Faso