Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution en dents de scie des activités du marché ce lundi 6 juillet 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 6 juillet 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution en dents de scie.

C'est ainsi que la valeur des transactions est passée de 12,497 milliards de FCFA la veille à 1,441 milliard de FCFA ce 6 juillet.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a progressé de 19,479 milliards, à 17 709,266 milliards de FCFA contre 17 741,753 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 1,264 milliard, se situant à 13 145,675 milliards FCFA contre 13 146,939 milliards FCFA le vendredi 3 juillet 2026.

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L'indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,11% à 460,21 points contre 459,70 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,24% à 216, 67 points contre 216,15 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il connait une baisse de 0,36% à 175,74 points contre 176,37 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a fortement progressé de 1,11% à 337,38 points contre 333,69 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), il a enregistré une variation positive de 0,11% à 182,65 points contre 182,45 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,38% à 50 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,56% 25 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,83% 4 200 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,52% 7 945 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,49% à 5 485 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 16 500 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 4,32% à 28 110 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,91% à 1 475 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,74% à 2 185 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 3,55% à 16 300 FCFA).