Soudan: Le Premier ministre rencontre le président de la Commission de lutte contre la corruption

6 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à Khartoum le Abidine Al-Tahir, président de la Commission de lutte contre la corruption et de recouvrement des fonds publics, en présence du ministre de la Justice, Dr. Abdallah Dirif, ainsi que des conseillers du Premier ministre, Dr. Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafian et M. Nizar Abdallah Mohamed.

À l'issue de la rencontre, le général de police Abidine Al-Tahir a indiqué que les discussions avaient porté sur les préparatifs du lancement des activités de la Commission. Il a précisé que les obstacles entravant son fonctionnement avaient été levés et que l'institution devrait entamer officiellement ses travaux au début de la semaine prochaine.

Il s'est déclaré confiant quant à l'achèvement prochain des derniers préparatifs, soulignant que le Premier ministre s'était engagé à apporter le soutien nécessaire afin de permettre à la Commission d'exercer pleinement ses missions au cours de la période à venir.

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