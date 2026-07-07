Gabon: Mbigou, la belle endormie qui réclame sa cure de jouvence

À Mbigou, on ne parle pas seulement de fraîcheur, de marché ou de football du dimanche. Ces derniers temps, un autre sujet revient avec insistance dans les conversations des habitants interrogés : la ville aurait perdu un peu de son éclat de jeunesse.

Rien d'alarmant, rassurez-vous, Mbigou n'a pas pris un coup de vieux irréversible. Disons plutôt qu'elle a besoin d'un bon café, d'un grand ménage et d'un petit coup de peigne pour retrouver toute sa superbe.

Les habitants, eux, ne manquent ni d'amour ni d'idées pour leur cité. Beaucoup estiment que Mbigou mérite une vraie cure de jouvence, histoire de faire briller à nouveau ses atouts naturels, son charme local et cette douceur de vivre qui fait sourire même les plus pressés.

Après tout, une ville qui a du caractère n'a pas besoin de se refaire le visage, seulement de retrouver son éclat. Un peu comme une vieille photo qu'on dépoussière et qui, soudain, révèle des couleurs qu'on croyait perdues.

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Entre les attentes en matière d'embellissement, d'aménagement et de dynamisme, le message des habitants est clair : Mbigou a tout pour redevenir une ville qui attire le regard et donne envie de s'y attarder.

Avec un peu d'attention, quelques initiatives bien pensées et beaucoup de volonté, la cité pourrait bien troquer son air fatigué contre une allure de jeune première.

Et si la jeunesse se mesure à l'énergie, à l'ambition et à l'envie d'avancer, alors Mbigou n'a certainement pas dit son dernier mot.