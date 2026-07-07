Gabon: Airtel Africa plc économise 9,1 millions de litres de diesel et réaffirme son engagement en faveur d'une croissance responsable

Lusaka, 6 juillet 2026 : Airtel Africa, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de paiement mobile dans 14 pays africains, a économisé 9,1 millions de litres de diesel au cours de son exercice financier 2025/2026 qui vient de s'achever, dans le cadre de ses efforts visant à favoriser une croissance responsable en minimisant l'impact environnemental de ses activités.

Ce résultat a été obtenu en réduisant la dépendance au diesel et en recourant davantage à des sources d'énergie à faible empreinte carbone, notamment grâce au raccordement de 390 sites d'infrastructure au réseau électrique au cours de l'année, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions.

Sunil Taldar, DG d'Airtel Africa, a mis en avant cette réussite lors d'une table ronde avec les médias organisée à Lusaka, en Zambie, où il a présenté le tableau de bord de développement durable du Groupe ainsi que les progrès accomplis vers la construction d'une Afrique plus durable, plus inclusive et mieux connectée.

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Parmi les autres initiatives visant à réduire l'impact environnemental d'Airtel Africa au cours de l'année, on peut citer la promotion de l'économie circulaire, avec le recyclage de 94 % du total des déchets générés. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement durable plus large d'Airtel Africa, qui vise à créer de la valeur à long terme en conciliant la croissance de l'entreprise avec la gestion responsable de l'environnement, l'inclusion numérique et le développement socio-économique.

M. Taldar a souligné que la croissance responsable reste au coeur de la stratégie commerciale d'Airtel Africa et se traduit par la capacité de l'entreprise à étendre ses services et à offrir des opportunités à des millions de personnes à travers le continent, tout en faisant progresser ses objectifs de développement durable. Le réseau d'Airtel Africa couvre désormais 81,9 % de la population sur l'ensemble de ses marchés, permettant ainsi un meilleur accès à la connectivité, à l'information, à l'éducation et aux opportunités économiques pour les individus et les communautés.

L'entreprise a enregistré des progrès dans ses efforts visant à promouvoir l'inclusion financière. Airtel Money dessert désormais 54,1 millions de clients via un réseau de 2,4 millions d'agents, ce qui en fait l'un des plus grands écosystèmes de services financiers numériques d'Afrique. Il convient de noter que 44,1 % des clients d'Airtel Money sont des femmes, ce qui démontre le rôle croissant de la plateforme dans l'autonomisation des femmes grâce à l'accès à des services financiers sécurisés, abordables et pratiques.

Au-delà de la connectivité et de l'inclusion financière, Airtel Africa, par l'intermédiaire de sa branche philanthropique, la Fondation Airtel Africa, a continué à susciter des changements significatifs au sein des communautés du continent, en investissant 6,2 millions de dollars américains dans des programmes prioritaires relevant de quatre domaines stratégiques, à savoir l'inclusion financière, l'éducation, la durabilité environnementale et l'inclusion numérique.

Grâce à son partenariat avec l'UNICEF, 3 296 écoles ont été connectées à un accès Internet gratuit, ce qui a contribué à réduire la fracture numérique et à élargir l'accès à une éducation de qualité à plus de deux millions d'élèves et 38 868 enseignants, tandis que 64 plateformes d'apprentissage numérique à données gratuites ont permis à plus de 11 millions d'élèves d'accéder gratuitement à des contenus éducatifs numériques.

Par ailleurs, au cours de l'année, plus de 30 000 jeunes ont suivi une formation aux compétences numériques, tandis que plus de 250 bourses d'études complètes de premier cycle en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) ont été attribuées dans le cadre du programme « Airtel Africa Tech Fellowship », contribuant ainsi à préparer la prochaine génération d'innovateurs et de leaders technologiques africains.

Pour consulter le rapport de développement durable 2026 d'Airtel Africa, rendez-vous sur www.airtel.africa