Gabon: Championnat National U15 - Festival de buts à Lambaréné et cap sur l'avenir certain pour la Fegafoot

Le mythique stade Jean Koumou de Lambaréné a vibré ce dimanche 5 juillet 2026 au rythme de la 2ème journée de la phase finale du championnat national des moins de 15 ans. Au regard de l'importance cruciale de cette compétition organisée par la Fegafoot sous le contrôle et le management de PierreAlainMounguengui, la tribune officielle du stade Jean Koumou affichait complet.

Les jeunes footballeurs ont évolué sous le regard admiratif d'un invité spécial de marque, l'ancien cadre de l'équipe nationale du Gabon de la (génération Azingo), *Guy Anoto*, dont la présence a été une véritable source d'inspiration pour les jeune évoluant sur le gazon vert.

À ses côtés Michel Minko, Président de la Commission des Compétitions des Jeunes, ainsi que l'ensemble du comité d'organisation et les membres du bureau exécutif de la Fédération Gabonaise de Football.

Entre démonstrations offensives sur la pelouse et ferveur populaire dans les tribunes, cette journée aura tenu toutes ses promesses, confirmant la vitalité du football des petites catégories au Gabon.

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Les jeunes talents des différentes provinces n'ont pas fait de détails ce dimanche, offrant un spectacle haut en couleur aux nombreux fans qui ont effectué le déplacement. Le public de Lambaréné a pu apprécier un niveau de jeu globalement jugé positif, technique et prometteur.

Sur le terrain, les filets ont tremblé à quatorze reprises en seulement trois rencontres, marquant la suprématie de certaines délégations.

Résultats des matchs

La Ngounié a littéralement survolé son duel face à l'Ogooué-Ivindo, s'imposant sur le score sans appel de 6 buts à 0.

Le Haut-Ogooué a dicté sa loi face à l'Ogooué-Maritime avec une victoire nette de 3 à 0.

Le Woleu-Ntem a lui aussi fait parler sa puissance offensive en dominant l'Ogooué-Lolo sur le score de 5 à 0.

Les compétitions des petites catégories n'ont été rendues possible que par un visionnaire, depuis son arrivée à la tête de la Fédération Gabonaise de Football en la personne de Pierre Alain Mounguengui.

Ce dernier ambitionne de bâtir les Panthères de demain en profesionnalisant, et en développant le football national, afin de le rendre compétitif dans le continent.

Au-delà de l'enjeu comptable de ce tournoi, cette phase finale à Lambaréné s'inscrit pleinement dans la vision managériale du président de la FEGAFOOT, Pierre Alain Mounguengui.

Pour le patron du football gabonais, le développement du football des petites catégories n'est plus une option, mais une priorité absolue « Le talent brut existe dans chaque province du Gabon. Notre rôle est de le détecter, de le structurer et de lui donner une vitrine nationale », propos du président Pierre Alain Mounguengui.

L'objectif à long terme du président de la Fegafoot est clair, faire de ces championnats de jeunes le réservoir naturel et incontournable des équipes nationales. En pérennisant ces compétitions U15, la fédération pose les fondations d'une transition d'élite vers les catégories supérieures (U17, U20) pour, à terme, alimenter l'équipe fanion des Panthères du Gabon avec des joueurs formés localement, aguerris à la compétition et fiers de défendre le drapeau national.

Alors que la compétition se poursuit dans le Moyen-Ogooué, Lambaréné confirme qu'elle est, le temps d'un tournoi, le coeur battant du football gabonais de demain avec à sa tête Pierre Alain Mounguengui.