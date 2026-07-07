Ethiopie: Le ministre Gedion échange avec l'ambassadeur André Aranha Corrêa do Lago, président désigné de la COP30

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a rencontré l'ambassadeur André Aranha Corrêa do Lago, président désigné de la COP30, ainsi que la délégation qui l'accompagnait, alors que l'Éthiopie poursuit activement les préparatifs en vue d'accueillir la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2027 (COP32).

Les échanges ont été consacrés au partage d'expériences et de bonnes pratiques concernant l'organisation de l'un des plus importants sommets multilatéraux consacrés au climat.

Les discussions se sont concentrées sur les principaux aspects liés à la préparation, à la coordination et au bon déroulement de cette conférence.

À l'approche de l'organisation de la COP32, l'Éthiopie considère les enseignements tirés des précédents pays hôtes comme un élément essentiel de son dispositif de préparation, selon le ministère des Affaires étrangères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette perspective, les deux délégations ont échangé des enseignements pratiques issus des préparatifs du Brésil pour la COP30, notamment dans les domaines de la logistique, de la mobilisation des parties prenantes, des négociations ainsi que de la gestion de la conférence.

L'Éthiopie oeuvre à assurer une COP32 bien préparée, inclusive et efficace, tout en consolidant la coopération internationale en faveur de l'action climatique mondiale, a indiqué ENA.