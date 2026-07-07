Ethiopie: La Chambre de la Fédération souligne que son bilan de l'exercice budgétaire a consolidé l'unité nationale et soutenu un développement régional équilibré

Addis-Abeba — La Chambre de la Fédération a affirmé que les actions menées durant l'exercice budgétaire éthiopien 2018 ont largement participé au renforcement de l'unité nationale et à l'encouragement d'un développement régional plus équilibré.

Cette appréciation a été formulée lors de la deuxième session ordinaire de la sixième législature, correspondant à la cinquième année d'activité de la Chambre, au cours de laquelle les membres ont adopté à l'unanimité les rapports annuels portant sur les transferts budgétaires, la consolidation de la paix, les relations intergouvernementales, l'éducation constitutionnelle ainsi que d'autres missions fédérales majeures.

À l'ouverture de cette deuxième session ordinaire, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a indiqué que l'institution avait enregistré des résultats positifs durant l'exercice budgétaire en consolidant une gouvernance fondée sur des données fiables, en renforçant la coopération entre le gouvernement fédéral et les États régionaux et en favorisant un développement national davantage équitable.

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La Chambre recourt de plus en plus à une prise de décision reposant sur des données probantes afin de promouvoir un développement équilibré entre les États régionaux d'Éthiopie, garantissant ainsi que les politiques nationales s'appuient sur des informations fiables et des résultats tangibles.

Il a ajouté que les initiatives entreprises par la Chambre au cours du dernier exercice budgétaire ont également permis de renforcer l'unité nationale en apportant des réponses aux tensions identitaires et aux différends liés aux frontières administratives, tout en consolidant le système de gouvernance fédérale du pays.

Le secrétaire de la Commission permanente chargée des relations intergouvernementales, de l'unité démocratique et de l'éducation constitutionnelle, Banchiyirga Melese, a précisé que la Chambre a élargi ses programmes destinés à promouvoir l'unité démocratique et à renforcer la connaissance de la Constitution ainsi que du système fédéral éthiopien auprès de la population.

Banchiyirga a présenté la connaissance de la Constitution comme un fondement indispensable à l'instauration d'une paix durable et au renforcement de la cohésion nationale.

Le directeur général du Centre pour l'éducation constitutionnelle et fédérale, Haileyesus Taye, a indiqué que le Centre avait renforcé ses activités de sensibilisation auprès du public grâce à des échanges réguliers avec les médias et à diverses initiatives éducatives, facilitant ainsi l'accès des citoyens aux informations et aux analyses relatives aux questions constitutionnelles et fédérales.

Au cours de la session, les membres ont également évalué les progrès accomplis dans les domaines des transferts budgétaires, de la consolidation de la paix, de l'interprétation constitutionnelle et de la coopération intergouvernementale avant d'adopter à l'unanimité les rapports annuels d'activité de l'institution.

La Chambre a également validé les recommandations soumises par le Comité permanent chargé des affaires d'interprétation constitutionnelle et formulé des orientations complémentaires afin de faciliter le règlement des questions constitutionnelles restant en suspens, réaffirmant ainsi sa détermination à renforcer la gouvernance constitutionnelle et le système fédéral éthiopien.