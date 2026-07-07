Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed se présentera demain devant le Parlement pour répondre aux questions des députés

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed est attendu ce mardi devant la Chambre des représentants du peuple pour présenter le bilan des activités du gouvernement fédéral au terme de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 et répondre aux questions des députés sur les principaux dossiers d'intérêt national.

D'après un communiqué publié par le Parlement, cette intervention se déroulera lors de la 30e session ordinaire de la Chambre.

Le premier ministre y exposera les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du programme de développement du gouvernement, ainsi que les progrès réalisés dans plusieurs secteurs stratégiques au cours de l'année écoulée.

Les échanges avec les parlementaires porteront notamment sur les performances globales de l'exécutif, l'application des politiques publiques et les défis auxquels le pays demeure confronté.

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Les députés devraient également solliciter des éclaircissements sur le projet de budget fédéral prévu pour l'exercice budgétaire éthiopien 2019, dont les grandes orientations seront examinées au cours de cette même séance.

Cette comparution s'inscrit dans le cadre des mécanismes de contrôle parlementaire prévus par la Constitution éthiopienne et par le règlement intérieur de la Chambre.

Ces dispositions permettent aux élus de convoquer le Premier ministre et les principaux responsables fédéraux afin d'évaluer l'action gouvernementale et de veiller à la bonne exécution des politiques publiques.

Au terme des débats, les parlementaires examineront les recommandations formulées par la Commission permanente de la planification, du budget et des finances avant de se prononcer sur l'adoption de la proclamation portant budget fédéral pour l'exercice 2019, étape essentielle pour le lancement des programmes et priorités du gouvernement au cours de la nouvelle année budgétaire