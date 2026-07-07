Afrique: Le vice-Premier ministre Temesgen plaide pour une coopération africaine renforcée dans la formation des professionnels de santé

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a appelé les pays africains à intensifier leur coopération continentale afin de moderniser la formation des professionnels de santé.

Prenant la parole lors de la conférence MedEDAfrica 2026, il a affirmé que des partenariats solides demeurent indispensables pour bâtir des systèmes de santé résilients à l'échelle du continent.

En accueillant les délégations à Addis-Abeba, capitale diplomatique de l'Afrique et siège de l'Union africaine, Temesgen a souligné qu'une mobilisation commune est essentielle pour former un personnel de santé capable de relever les défis futurs et produire des résultats durables sur le continent.

Il a aussi réaffirmé l'engagement constant de l'Éthiopie à améliorer les standards des soins de santé grâce à des investissements stratégiques.

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Le pays poursuit l'expansion de la formation médicale, l'ouverture de nouveaux établissements et la décentralisation de l'enseignement, s'affirmant ainsi comme un important pôle régional pour la formation des professionnels de santé.

En outre, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie développe activement l'intelligence artificielle et les technologies numériques.

La mise en place de la première université consacrée à l'intelligence artificielle du pays illustre cette ambition, en exploitant le potentiel transformateur de l'innovation moderne afin de révolutionner le diagnostic, les traitements et l'ensemble des services de santé.

Les échanges de MedEDAfrica 2026 ont confirmé une conviction commune : l'avenir des systèmes de santé africains dépend largement de partenariats renforcés entre les universités, les établissements de santé, le secteur industriel et les autorités publiques.

Le vice-Premier ministre Temesgen a également rappelé que les universités ont le devoir d'équiper leurs diplômés avec des innovations modernes et essentielles.

Il a invité les établissements d'enseignement supérieur à conduire des recherches à fort impact, allant au-delà des publications scientifiques, afin de contribuer activement à l'élaboration des politiques publiques, de soutenir la croissance du secteur et d'améliorer directement le bien-être des populations.

Grâce aux efforts conjoints du Consortium des écoles de médecine en Afrique (COMSA) et au soutien constant des gouvernements régionaux ainsi que des institutions continentales, l'Afrique dispose aujourd'hui des atouts nécessaires pour répondre à ses propres priorités en matière de santé.

Le vice-Premier ministre a enfin appelé l'ensemble des parties prenantes à préserver cette dynamique en transformant une vision commune en actions concrètes afin d'assurer un avenir plus sain au continent.