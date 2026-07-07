Angola: Moxico accueillera le « Raid Okavango » en septembre

Luena — La province de Moxico accueillera, du 5 au 12 septembre de cette année, la 3e édition du « Raid Okavango », un événement touristique visant à stimuler et à renforcer ce secteur dans le pays.

Cette information a été communiquée par Rui Jorge Lisboa, président du Conseil d'Administration de l'Agence nationale pour la région de l'Okavango (ANAGERO), à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala.

Selon le responsable, l'événement de cette année a pour objectif d'explorer le potentiel touristique de la région angolaise de l'Okavango, plus précisément dans les municipalités de Cangamba et d'Alto Cuito.

Il a expliqué que la réunion avec le gouverneur provincial visait à coordonner les préparatifs de l'événement, lequel se concentre sur la promotion du tourisme dans cette région de l'Angola et sur l'identification d'opportunités commerciales locales.

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Il a été annoncé que l'événement devrait attirer des touristes d'autres continents, en plus des visiteurs des pays composant la région du delta de l'Okavango (Angola, Namibie et Botswana).

L'objectif du « Raid Okavango » de septembre est de positionner Moxico comme une destination touristique incontournable de la région angolaise de l'Okavango, un élément important du projet « Okavango-Zambèze » qui réunit cinq nations africaines (Angola, Botswana, Namibie, Zambie et Zimbabwe).

Parallèlement, le gouverneur provincial de Moxico s'est engagé à créer les conditions nécessaires au succès de l'événement, soulignant son potentiel pour promouvoir un tourisme durable et la préservation de l'environnement, ainsi que pour mettre en valeur les atouts naturels, culturels et économiques du pays.

Le Raid Okavango est une expédition internationale de tourisme d'aventure et d'écologie en véhicules tout-terrain, organisée en Angola par l'ANAGERO (Agence nationale pour la gestion de la région angolaise de l'Okavango).

L'expédition parcourt des milliers de kilomètres sur des itinéraires exigeants, traversant des zones de sources fluviales (comme celle du Cubango) et des aires de conservation de l'environnement, tout en reliant plusieurs provinces.

L'événement rassemble des centaines de touristes et d'amateurs de tout-terrain venus de divers pays pour explorer la nature et la faune ainsi que pour découvrir les communautés locales, tout en favorisant l'investissement privé dans la région.

La première édition a couvert les provinces de Huambo, Bié et Cuando Cubango, tandis que la seconde s'est déroulée dans celles de Huambo, Cuando et Huíla.