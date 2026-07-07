Angola: L'État angolais prévoit de lever 300 milliards de kwanzas grâce à la vente d'une participation de 15 % de l'UNITEL

Luanda — L'État angolais prévoit de lever 300 milliards de kwanzas via l'offre publique (introduction en bourse) de 7,5 millions d'actions, représentant 15 % du capital social d'UNITEL, opérateur du réseau mobile.

Cette information a été communiquée à la presse lundi à Luanda par Paulo Graça e Silva, cadre chez BFA Capital Markets, en marge de la cérémonie de lancement de l'introduction en bourse du premier opérateur privé de télécommunications de l'Angola.

S'exprimant au nom de l'intermédiaire financier chargé de l'opération, Paulo Graça e Silva a précisé que le prix de l'action se situe dans une fourchette allant de 36 000 à 43 000 kwanzas.

Il a souligné qu'il s'agissait de la plus importante offre publique jamais enregistrée dans le pays, dépassant celle de la Banco Angolano de Investimento (BAI) qui, en 2022, avait rapporté un peu plus de 120 milliards de kwanzas aux caisses de l'État.

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Autre particularité : jusqu'à présent, le marché des capitaux angolais ne comptait que des entreprises du secteur financier ; UNITEL sera donc la première société issue du secteur des télécommunications à y faire son entrée, selon le responsable.

Il a indiqué qu'à partir de ce lundi, les citoyens angolais et les résidents étrangers en Angola peuvent commencer à souscrire, à condition de disposer d'un numéro d'identification fiscale (NIF), d'un compte bancaire local, d'un compte-titres auprès d'intermédiaires financiers et de fonds suffisants pour réaliser l'achat des actions.

Le responsable anticipe une « forte demande » pour les actions UNITEL, compte tenu des marques d'intérêt reçues de la part d'investisseurs particuliers, d'entreprises et d'investisseurs institutionnels.

L'introduction en bourse d'UNITEL s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation (PROPRIV) et se déroule jusqu'au 24 de ce mois.

L'offre s'adresse aux employés ainsi qu'au grand public ; 1 000 000 d'actions -- représentant 2 % du capital social et des droits de vote d'UNITEL -- sont réservées aux premiers.

Pour le volet grand public, 6 500 000 actions ont été réservées, représentant 13 % du capital social et des droits de vote de l'entreprise.

Forte de plus de 21 millions de clients et d'une présence nationale, UNITEL figure parmi les marques les plus importantes et les plus reconnues du pays et compte actuellement trois actionnaires.

Grâce à cette introduction en bourse, des millions d'Angolais ont l'opportunité de rejoindre les deux actionnaires actuels (IGAPE et Sonangol) et de contribuer à la croissance de l'opérateur.

Actuellement, cinq entreprises du secteur financier sont cotées à la bourse du pays, à savoir BAI, ENSA, Banco Caixa Geral Angola, BFA et BODIVA.