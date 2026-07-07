Angola: Téte António et Guterres font le point sur la coopération entre le pays et l'ONU

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a rencontré lundi à Genève (Suisse) le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour faire le point sur la coopération entre l'Angola et l'organisation mondiale, ainsi que sur des sujets clés de l'agenda international.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères reçu par l'ANGOP, au cours de cet entretien, les deux responsables ont échangé sur l'excellence des relations entre l'Angola et les Nations Unies, alors que se poursuivent les préparatifs de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue en septembre à New York.

Les discussions ont également porté sur le Forum politique de haut niveau pour le développement durable et sur les réunions de haut niveau consacrées à l'intelligence artificielle, soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale en faveur du développement durable et de l'utilisation responsable des nouvelles technologies.

La paix et la sécurité sur le continent africain figuraient aussi à l'ordre du jour, l'accent étant mis sur les défis régionaux et sur le renforcement du rôle des Nations Unies et des organisations africaines dans la prévention et la résolution des conflits.

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La rencontre a permis de réaffirmer la reconnaissance du rôle croissant de l'Angola sur la scène régionale et internationale et de souligner l'engagement du pays en faveur de la paix, de la sécurité, du développement durable et du multilatéralisme.

Elle a également servi à renforcer la coordination entre l'Angola et les Nations Unies sur des questions internationales prioritaires et à consolider le partenariat stratégique entre les deux parties.