Sénégal: Pr Meïssa Diakhaté, l'expertise juridique au sommet de l'État

La discrétion est souvent le trait commun des grands commis de l'État. Celle de Meïssa Diakhaté n'a jamais éclipsé la solidité de son parcours. Professeur agrégé de droit public, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), il vient d'être nommé Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Selon le décret présidentiel, il assurera également la coordination du Pôle juridique de la Présidence de la République. Une responsabilité stratégique qui consacre un universitaire reconnu, mais aussi un praticien chevronné des institutions publiques.

Le nouveau collaborateur du chef de l'État possède un profil singulier, forgé au croisement de l'enseignement, de la recherche, de l'administration publique et de l'action gouvernementale. Son itinéraire témoigne d'une progression constante, où chaque étape semble avoir préparé la suivante.

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Le parcours de Meïssa Diakhaté est celui d'une ascension construite avec constance. Originaire de Thiès, il découvre très tôt les exigences de l'école républicaine. Élève brillant, il intègre en 1986 l'École normale régionale de Saint-Louis avant d'embrasser la carrière d'instituteur. Il exerce successivement à Podor puis à Thiès, convaincu que l'éducation constitue le premier levier de transformation sociale.

Après plusieurs années dans l'enseignement élémentaire, il réussit le concours des élèves inspecteurs adjoints de l'enseignement. Affecté à Fatick, il nourrit parallèlement une ambition universitaire. Inscrit en droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en régime particulier, il poursuit ses études sans suivre le cursus classique en présentiel. À force de discipline et de persévérance, il franchit toutes les étapes universitaires, de la capacité au doctorat, avant de décrocher en 2019 l'agrégation de droit public du Cames, distinction qui le hisse parmi les meilleurs universitaires de l'espace africain francophone.

Sa thèse sur l'émergence du droit électoral en Afrique annonce déjà les thèmes qui feront sa réputation : le droit constitutionnel, les institutions politiques, les finances publiques, la gouvernance et l'administration de l'État.

Professeur agrégé à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop, Meïssa Diakhaté est également un auteur prolifique. Ses ouvrages sur la Constitution du Sénégal, la rédaction administrative, la procédure législative ou encore l'administration publique sont devenus des références pour les étudiants, les praticiens du droit et les responsables administratifs.

Au service de l'État

Si son parcours universitaire force le respect, c'est aussi sa connaissance approfondie de l'appareil d'État qui distingue le nouveau Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République.

Depuis près de vingt ans, il accompagne les réformes administratives, participe à la rédaction de textes législatifs et réglementaires, conduit des missions d'audit organisationnel et forme des générations de hauts fonctionnaires, de magistrats, de parlementaires et d'officiers supérieurs. Son expertise est régulièrement sollicitée sur les questions de légistique, de gouvernance publique et de modernisation de l'administration.

Son passage à la Présidence de la République, comme conseiller en organisation au Bureau Organisation et Méthodes entre 2014 et 2024, lui permet d'acquérir une connaissance fine du fonctionnement des plus hautes institutions. Il participe aux travaux techniques d'examen des projets de loi et de décret au Secrétariat général du Gouvernement et contribue à plusieurs réformes majeures, notamment à la mise à jour de la Constitution, aux Assises de la Justice et aux travaux de rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Cette expertise est également mise à profit au sein de plusieurs départements ministériels. Directeur de Cabinet du garde des Sceaux de 2017 à 2019, puis du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines entre 2024 et 2025, président du Conseil d'administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie, avant de diriger le cabinet du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme en 2026, Meïssa Diakhaté a toujours évolué à la croisée de la réflexion juridique et de l'action publique.

Sa nomination comme Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République, cumulée à la coordination du Pôle juridique de la Présidence, apparaît ainsi comme la continuité logique d'un parcours consacré au droit et au service de l'État. Elle place désormais ce spécialiste des institutions au coeur de la sécurisation juridique de l'action présidentielle et de l'accompagnement des grandes réformes engagées par les pouvoirs publics. Pour cet universitaire devenu l'un des principaux artisans de l'ingénierie juridique de l'administration sénégalaise, cette nouvelle responsabilité marque une étape supplémentaire dans un itinéraire où le savoir n'a cessé de nourrir l'action publique.