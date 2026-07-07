Comores: Le président Azali Assoumani revient sur le dossier de Mayotte lors de la fête nationale

Les Comores ont célébré, ce lundi 6 juillet, le 51e anniversaire de leur indépendance, proclamée le 6 juillet 1975. Dans son discours, le président Azali Assoumani a fixé les priorités des prochaines années, entre réformes politiques, développement économique et affirmation des positions diplomatiques des Comores. Il a également appelé les Comoriens à se mobiliser pour préparer l'avenir du pays.

À Moroni, la cérémonie officielle a réuni les autorités, des partenaires internationaux et une délégation militaire tanzanienne autour d'un défilé militaire et d'animations culturelles.

À trois ans des prochaines élections présidentielle et législatives, le président Azali Assoumani a annoncé de futures concertations pour définir un statut des partis politiques sans donner plus de détails.

Il est aussi revenu sur le dossier de Mayotte qu'il considère comme une priorité nationale : « Notre indépendance restera inachevée tant que l'île soeur comorienne de Mayotte restera sous administration française. C'est ainsi que j'appelle nos frères et soeurs de Mayotte à rechercher avec nous une solution viable à ce contentieux, dans le cadre du dialogue engagé avec la France. »

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Le président a également défendu le bilan du Plan Comores Emergent (PCE). Selon lui, les investissements sont passés de 82 à 331 milliards de francs comoriens et plus de 2 800 emplois ont été créés.

Il reconnaît toutefois que les crises internationales continuent de peser sur l'économie : « Après le premier cinquantenaire de notre indépendance - celui des fondations de notre État -, le second doit être celui de notre souveraineté économique. Notre ambition est de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive. »

Le chef de l'État a lancé le compte à rebours des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027 que les Comores accueilleront pour la première fois.