Mali: Enjeu d'une bataille en cours, en quoi le camp militaire d'Anéfis est-il si stratégique?

Au Mali, les militaires maliens et leurs partenaires russes de l'Africa Corps sont toujours retranchés dans le camp militaire d'Anéfis, région de Kidal. Depuis la nouvelle série d'attaques qu'ils ont menées conjointement samedi 4 juillet dans plusieurs localités du pays, les jihadistes du Jnim, liés à Al-Qaïda, et les indépendantistes du FLA ont pris le contrôle de la ville et assiègent le camp militaire d'Anéfis. Les groupes armés ont tiré des salves d'obus et de drones kamikazes ce lundi. L'armée riposte avec, également, des frappes aériennes. La bataille d'Anéfis est donc toujours en cours. En quoi cette localité est-elle si importante pour les deux parties ?

Anéfis est une petite localité, moins de 8 000 habitants selon le recensement de 2023, dont une grande partie a fui les violences ces dernières années. Mais elle se trouve à l'entrée de la région de Kidal, sur la route nationale 18, à une centaine de kilomètres de la ville de Kidal, que les indépendantistes du FLA considèrent comme leur fief.

Perspective d'opérations de reconquête

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après en avoir été chassés en novembre 2023 par l'armée malienne et ses partenaires russes - Wagner à l'époque -, les indépendantistes ont repris Kidal en s'alliant aux jihadistes du Jnim, liés à Al-Qaïda, le 25 avril dernier. Dans la foulée, les groupes armés s'étaient aussi emparés de Tessalit, désertée par les forces maliennes et russes.

Depuis, dans la région de Kidal, les soldats maliens et l'Africa Corps russe sont restés présents à Aguelhoc et Anefis, où ils ont initié une « réarticulation » de leurs troupes et un renforcement de leur armement dans la perspective d'opérations de reconquête, comme annoncé début mai par l'état-major malien. À plusieurs reprises, l'Africa Corps russe a ainsi communiqué sur des livraisons d'armes par voie aérienne et sur des patrouilles menées dans ces deux localités.

« Déplacer la guerre hors de la région de Kidal »

Prendre Anefis, c'est donc en premier lieu, pour les groupes armés, une manière d'empêcher toute contre-offensive sur Kidal. Aguelhoc étant située bien plus au nord, entre Kidal et la frontière algérienne, Anefis est géographiquement le camp le plus stratégique, objectif prioritaire à conserver, pour les militaires maliens, ou à conquérir, pour les groupes armés. « Si on prend Anefis, Aguelhoc sera isolée et tombera facilement », résume un chef militaire du FLA, qui explique également que l'objectif est, à terme, de « repousser » les forces maliennes et russes à Gao, pour « déplacer la guerre hors de la région de Kidal.».

Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite. Dans un communiqué diffusé lundi, l'état-major exprimait « sa pleine confiance dans la capacité des Fama (Forces armées maliennes) à défendre l'intégrité du territoire national ».