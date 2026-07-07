Tunisie: L'ambassade du Royaume-Uni à Tunis ouvre un stage d'été aux étudiants

L'ambassade du Royaume-Uni en Tunisie a annoncé l'ouverture des candidatures à un programme de stage d'été destiné aux étudiants universitaires tunisiens, avec une prise de fonction prévue le 10 août 2026.

Ce stage offrira aux étudiants sélectionnés l'opportunité d'acquérir une expérience professionnelle pratique au sein d'un environnement diplomatique, en intégrant les services de l'ambassade britannique à Tunis.

Les candidats intéressés ont jusqu'au 8 juillet 2026 pour déposer leur dossier.

L'offre concerne le poste de Corporate Services Intern relevant du Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Les conditions de candidature ainsi que les modalités de dépôt des dossiers sont disponibles à l'adresse suivante :

TNT - Corporate Services Intern - FCDO : https://fco.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-3d0c07d0ef61/candidate/so/pm/1/pl/1/opp/27135-TNT-Corporate-Services-Intern/en-GB

L'ambassade invite les étudiants intéressés par les relations internationales et la diplomatie à présenter leur candidature avant la date limite.