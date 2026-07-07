Tunisie: Le calendrier complet de l'université 2026-2027

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fixé le calendrier de l'année universitaire 2026-2027, dans le cadre de l'organisation des cours dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, selon une circulaire adressée aux présidents des universités, aux directeurs et doyens des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Selon la circulaire, la prochaine année universitaire débutera le mardi 1er septembre 2026 pour les instituts préparatoires aux études d'ingénierie, les écoles et instituts de formation en ingénierie, l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis, les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, ainsi que l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet et les instituts supérieurs d'études technologiques.

Pour les autres établissements d'enseignement supérieur, l'année universitaire débutera le samedi 12 septembre 2026.

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L'année universitaire devra comporter un minimum de 28 semaines de cours effectifs, sans compter les périodes de vacances et d'examens, à l'exception des filières de formation spécifiquement régies par des textes particuliers, alors que les enseignants universitaires continueront d'assurer l'évaluation des résultats de fin d'année universitaire et de superviser les examens, les concours et les corrections.

Concernant les vacances universitaires, le ministère a fixé les vacances d'hiver du samedi 12 décembre 2026, après la fin des cours, à dimanche 27 décembre 2026, alors que les vacances de printemps sont prévues du vendredi 19 mars 2027 après la fin des cours, à dimanche 4 avril 2027.

L'année universitaire comprend également plusieurs jours fériés, notamment les fêtes de l'évacuation et de la révolution, respectivement les 15 octobre et 17 décembre 2026, le jour de l'an le 1er janvier 2027, la fête de l'indépendance le 20 mars 2027, la fête des martyrs le 9 avril 2027, et la fête du travail le 1er mai 2027. Les fêtes de l'Aid El-Fitr et de l'Aid El-Idha seront fixées ultérieurement.