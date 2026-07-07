Tunisie: Natation/Ahmed Jaouadi rejoint l'écurie d'Aréna - Un palier de plus

Ahmed Jaouadi est désormais officiellement lié contractuellement avec la grande marque d'équipement sportif italienne de natation Arena. Il rejoint ainsi l'élite mondiale de ce sport. Il devient ainsi l'un des athlètes représentant la marque italienne sur la scène internationale. Ce contrat, qui vient couronner les performances exceptionnelles de Jaouadi ces derniers temps, ne doit pas quand même faire l'objet d'une incompréhension révoltante qu'a subie, par exemple, notre ancienne championne de Tennis Ons Jabeur.

En effet, le premier responsable de l'organisme olympique tunisien se devait de lui remettre un prix qui lui revenait de droit. Il s'est abstenu en justifiant sa réaction par le fait que cette championne « gagnait assez d'argent ». Cette confusion indélicate et ce manque d'appréciation avaient surpris car le droit à l'image revient normalement à l'athlète qui a besoin de ces apports financiers pour pouvoir répondre aux frais importants qui interviennent surtout au niveau de la haute compétition.

Et puis une carrière sportive est si courte. Grâce à ses remarquables résultats en longue distance et à son talent lors des grandes compétitions internationales, Ahmed Jaouadi s'est donc imposé parmi l'élite mondiale de la natation en remportant, en plus de la majorité des compétitions auxquelles il a pris part lors de la saison hivernale cette année, 3 médailles d'or mondiales, dont 2 en bassin olympique et une au 25 m.

Au sein de l'écurie italienne, on va le placer aux côtés de grands noms de la natation mondiale, tels que le Roumain David Popovici et le Canadien Summer McIntosh, autres champions du monde et olympiques. Cela confirme la confiance que lui accordent les grandes marques spécialisées dans les sports aquatiques. Une nouvelle étape dans la carrière d'Ahmed Jaouadi qui représente, avec Ayoub Hafnaoui, un atout important pour la natation tunisienne et bien entendu pour le sport national.

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Il sera, tout comme le reste des nageurs et nageuses qui se préparent en France, sans doute présent pour les Jeux Méditerranéens de Tarenté et, bien entendu, parmi les favoris aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.