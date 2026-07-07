Tunisie: Vers une reconnaissance simplifiée des diplômes pour les médecins formés à l'étranger

« Les médecins tunisiens diplômés à l'étranger peuvent obtenir l'équivalence de leur diplôme sans épreuve d'évaluation ni formation complémentaire, à condition de justifier d'au moins cinq années d'exercice effectif après l'obtention de leur diplôme de spécialité », a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans sa réponse écrite à une question du député à l'assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ali.

Le ministère a précisé, dans sa réponse datant du 1er juillet en cours et publiée ce lundi sur le site web de l'ARP, que cette possibilité est déjà prévue par le cadre juridique en vigueur rappelant, dans ce contexte, que les conditions d'équivalence des diplômes, notamment dans les spécialités médicales, ont été révisées par un arrêté ministériel du 10 octobre 2023, à l'issue de consultations engagées depuis 2018 avec le ministère de la Santé, les facultés de médecine et l'Ordre des médecins.

« Les nouvelles dispositions permettent d'accorder directement l'équivalence aux médecins justifiant d'au moins cinq ans de pratique effective après leur spécialisation, sans les soumettre à une formation complémentaire ni à une épreuve d'évaluation », lit-on de même source.

Selon le ministère, la commission sectorielle chargée des équivalences applique déjà cette disposition et a accordé des équivalences à plusieurs médecins formés en Allemagne, après vérification de leur ancienneté professionnelle et des justificatifs attestant de leur exercice effectif.

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Il souligne, par ailleurs, que le système allemand de formation en spécialité médicale est particulier, dans la mesure où il ne délivre pas un diplôme universitaire national, mais un certificat de compétence en spécialité émis par l'Ordre des médecins du département concerné.

Dans sa question écrite, le député Mohamed Ali avait indiqué que l'Association des médecins tunisiens en Allemagne, en partenariat avec l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, avait soumis depuis plus d'un an une proposition de révision des conditions d'équivalence, soutenue par une pétition signée par plus de 100 médecins tunisiens établis en Allemagne.

Selon lui, cette réforme permettrait de favoriser leur retour en Tunisie et de contribuer à combler le déficit de médecins spécialistes dans les hôpitaux publics.