Tunisie: Le CNOT célèbre la Journée Olympique mondiale au pays

La famille olympique en Tunisie a célébré, le samedi 3 juillet 2026, la Journée Olympique Mondiale à travers une manifestation sportive et culturelle organisée par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT). Cet événement a été accueilli par le stade de Hay Hlel. Il a eu lieu en présence d'un certain nombre d'athlètes, de jeunes et de représentants d'associations sportives.

Le programme de la célébration a inclus une série d'activités diversifiées incarnant les valeurs olympiques. Il s'agit de l'excellence, de l'amitié et du respect. Des troupes venues de plusieurs gouvernorats ont exécuté des spectacles de danse et de dessin, dans une ambiance festive alliant créativité artistique et activité sportive.

La manifestation a également permis de présenter plusieurs disciplines sportives, dont le football, le badminton, le taekwondo, la lutte, le kung-fu et la boxe, dans le but de faire connaître ces sports. Ceci permettait, aussi, d'encourager les enfants et les jeunes à les pratiquer, et d'ancrer la culture de l'activité physique.

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Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations annuelles de la Journée Olympique Mondiale, qui commémore la fondation du mouvement olympique moderne. Il vise, ainsi, à diffuser les principes du sport comme mode de vie, à promouvoir les valeurs de solidarité et de coexistence, et à ancrer l'importance du sport dans la construction d'une société plus saine et plus solidaire, tout en encourageant les différentes tranches d'âge à pratiquer une activité physique et à participer à la vie sportive.