Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Mobilisation citoyenne contre les déchets plastiques

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, en partenariat avec la Fondation Congo Assistance, a effectué, le 4 juillet à Brazzaville, l'opération mensuelle d'assainissement dénommée « Zéro déchet plastique et zéro palu ». L'événement qui se tient chaque premier samedi du mois a permis de sensibiliser les habitants à un objectif commun : faire de la capitale une ville propre, verte et durable.

Les avenues de la capitale ont vu défiler des équipes de nettoyage, des agents municipaux et des citoyens volontaires, munis de balais, de pelles et de sacs poubelles. La particularité de cette édition résidait dans le leadership de la Fondation Congo Assistance, présidée par la Première dame, Antoinette Sassou N'Guesso.

Le secrétaire général de la Fondation, Michel Mongo, a rappelé que cette action s'inscrivait dans une double dynamique, à savoir sa reconnaissance par la Première dame, en tant que championne de l'Union africaine pour la lutte contre les déchets plastiques, et son engagement aux côtés de son homologue turque dans l'initiative « Zéro déchet ». « Il ne s'agit pas seulement de ramasser les déchets, mais de les transformer en valeur ajoutée par le recyclage, dans une logique d'économie circulaire », a-t-il précisé.

Le ministre chargé de l'Assainissement, Juste Désiré Mondelé, a profité de la tournée pour dresser un bilan encourageant. « Notre ville s'embellit, elle devient plus propre et plus verte, grâce à la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et des citoyens », a-t-il indiqué. Il a toutefois mis en garde contre une recrudescence des emballages plastiques dans les rues, réaffirmant l'interdiction de leur usage et appelant à une application stricte de la loi, insistant sur la théorie des « Trois R : ramasser, réduire, recycler », qui doit guider les comportements quotidiens.

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Lors de la visite du chantier du marché de Dragage, le ministre a annoncé la construction imminente de nouveaux marchés modernes, destinés à remplacer les installations précaires qui jalonnaient les abords des chaussées. Ces infrastructures, financées par l'État, visent à offrir aux commerçants et aux consommateurs des conditions dignes et sécurisées, tout en contribuant à l'embellissement de la ville. Le terrain Saint-Denis? situé dans le cinquième arrondissement, Ouenzé, a également été salué comme un espace de loisirs ouvert à tous, témoignant de la volonté de réconcilier les citoyens avec leur environnement.

Au-delà de l'opération mensuelle, tous les intervenants ont appelé à une prise de conscience durable. « Ce geste de solidarité et de civisme doit devenir une habitude quotidienne », a insisté le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, présent à cette activité. Le ministre a aussi rappelé que la lutte contre les déchets plastiques est aussi contre le paludisme, les eaux usées et l'insalubrité; des fléaux qui affectent la santé publique.